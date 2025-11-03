Vecinos niegan que Maritrini esté en la balsa: "No hay dos, hay tres coches"

Familiares de María de la Trinidad Suardíaz dudan de que encuentren en la balsa de El Frondil, en Berbes (Ribadesella), los restos de la maliayesa y su bebé de 13 meses, de quienes no se sabe nada desde el año 1987. Pero no solo ellos. También algunos vecinos de Berbes han expresado su convencimiento, incluso a través de las redes sociales, de que los restos de Maritrini no se encuentra en la balsa.

Una vecina indicó que "en la balsa no hay dos, sino tres coches, y ninguno de ellos fue arrojado por ese hombre", en referencia al marido de Maritrini, Antonio da Silva, "El Portugués". Según esta misma mujer, los citados coches se arrojaron a partir de que se contaminase la balsa en los años 90. Previamente, la balsa, situada muy cerca de la playa de Vega, era una laguna de agua clara en la que incluso había peces. Por tanto, concluyen que "la Policía no encontrará los restos ahí". "El Portugués" se "marchó a León y nunca más volvió, y dejó incluso una moto nueva junto a su casa".

La posible presencia de los restos de Maritrini y su hija en la balsa de Berbes ya se apuntó en 2018. En ese momento, no se llegó a ordenar el drenaje de la balsa, como ha hecho ahora la titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella.

Fuentes policiales indicaron que aún no hay fecha para drenar la balsa y proceder al examen del fondo, donde al parecer hay dos vehículos cubiertos de lodo. Serán los especialistas de la Unidad Militar de Emergencias (UME) quienes se encarguen del drenaje de esta laguna, en la que se guardan restos de la explotación minera de espato-flúor.

Desde el año 2014 han sido ímprobos los esfuerzos por dar con los restos de la mujer y su hija, en la creencia de que fueron asesinadas. "El Portugués" llegó a ser detenido, pero no admitió haberlas matado. Hubo excavaciones en una finca de Matadeón de los Oteros, en León, donde la pareja residió, pero tampoco arrojó resultados.