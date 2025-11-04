El Camino que seduce a Corea del Sur pasa por Villaviciosa: "Cruzamos el mundo para poder hacer esta ruta"

Cada vez son más los ciudadanos de Corea del Sur que eligen recorrer el Camino del Norte hacia Santiago de Compostela, atraídos por su profundo valor espiritual, cultural y humano. La presencia de población cristiana en el país asiático, unida a la influencia de exitosos programas de televisión como "Grandpas Over Flowers" o "Shall We Walk Together" —este último protagonizado por el grupo G.O.D. de la escena K-pop con gran proyección internacional—, ha despertado un creciente interés por esta ruta milenaria, que muchos surcoreanos viven como una experiencia transformadora y un paréntesis frente al vertiginoso ritmo de su sociedad.

"Una buena organización del Camino, la hospitalidad de las gentes locales y el apoyo de agencias especializadas facilitan mucho la experiencia, incluso desde Corea. Para nosotros, el Camino representa una oportunidad única de conexión interior y encuentro con otras culturas", explicaban ocho peregrinos coreanos que llegaron este fin de semana a Villaviciosa procedentes de Seúl.

Fenómeno llamativo

Yoon Ik Hee, responsable de la agencia surcoreana Hyecho Travel Company, acompaña al grupo y destaca el creciente interés de sus compatriotas por esta ruta: "Como agente de viajes, exploro el Camino del Norte, muy demandado por coreanos. Aunque en otoño e invierno la falta de albergues abiertos dificulta organizar grupos, esta ruta nos interesa mucho porque es tranquila, preciosa y hospitalaria. Es uno de los fenómenos más llamativos del auge jacobeo en Asia, cruzamos medio mundo para caminar cientos de kilómetros por el norte de España".

Entre los caminantes se encuentran Myunguun Lee, Dukan Kong y Sung Chang, quienes subrayan el papel de los numerosos libros, blogs y documentales producidos por coreanos que ya han completado el Camino. "Han sido fundamentales para difundir esta experiencia entre nosotros. En nuestro caso, está resultando una vivencia profundamente espiritual, cultural y personal", indica.

Menos masificado

Sus compañeros Jongok Kim, Kwangkil Choi, Jiyeoun Lee y Hyeryun Yi destacan la belleza y autenticidad de la ruta norteña: "El Camino del Norte está menos masificado que otras rutas, y permite disfrutar de vistas espectaculares al mar, caminar con calma y degustar una comida increíble, como el marisco fresco. Hacer este Camino es una oportunidad para desconectarse del mundo acelerado y reflexionar sobre la vida. Es una experiencia transformadora, con un importante componente religioso y de encuentro con uno mismo".

El éxito del Camino entre los coreanos también se explica, según Ik Hee Yoon, por la buena organización y seguridad que ofrece la ruta: "Desde Hyecho Travel nos encargamos de todo el viaje, desde Corea hasta los alojamientos, servicios y asesoría en el Camino. Las nuevas tecnologías nos ayudan mucho. Estamos viviendo una gran experiencia humana, haciendo nuevos amigos y obteniendo nuevas perspectivas del mundo. Está siendo una aventura física, pero también espiritual", señala.

Los peregrinos expresaron su agradecimiento por la cálida acogida recibida en Asturias y, especialmente, en Villaviciosa: "Nos sentimos muy bien tratados; las personas de aquí se esfuerzan por comunicarse con nosotros, y nos emociona. Es una experiencia enriquecedora para ambas partes. Queremos destacar la amabilidad y gentileza de la gente asturiana, que nos ha hecho sentir muy bien acogidos", concluyeron antes de continuar su ruta hacia Santiago de Compostela.