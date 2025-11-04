El conocido actor español con dos Goyas que ha rodado en Villaviciosa: estos son los escenarios del casco histórico que aparecerán en su nueva película

El casco histórico de la capital maliayesa ha vuelto a convertirse en plató de cine con el rodaje de varias escenas de la película “El profesor”. Se trata del segundo largometraje como director del guionista Daniel Castro y tiene a Javier Gutiérrez como protagonista. Este último, asturiano de nacimiento, es uno de los rostros más conocidos del cine español: es ganador de dos premios Goya por "La isla mínima" y "El autor".

En Villaviciosa se eligieron para rodar varios puntos emblemáticos de la localidad: el edificio del antiguo Colegio San Francisco, hoy residencia de personas mayores, en su interior, y el entorno de las calles del Agua y Plaza José Caveda y Nava.

En Asturias hasta el día 14

El rodaje se centró en escenas en una residencia de mayores, tanto en el interior como en el exterior, en el que participaron residentes y personal del establecimiento, si bien la escena central es del protagonista, Javier Gutiérrez, al que un taxi recoge en la puerta de este lugar. Con motivo de la grabación de las escenas hubo que cortar varias calles y reservar distintos espacios para la productora, indica el Ayuntamiento.

El equipo de rodaje ha trabajado en otros puntos de Asturias, donde seguirá hasta el 14 de noviembre, antes de trasladarse a Bogotá (Colombia) para una segunda fase de la grabación que se desarrollará entre el 19 y el 27 de noviembre.

Javier Guitérrez, en una de las escenas grabadas en Villaviciosa. / A. V.

Villaviciosa ya ha sido "plató de cine" en varias ocasiones, con rodajes cinematográficos o de spots publicitarios. En este último caso, el más destacado fue el de la Lotería de Navidad del año 2016. Según explica el Ayuntamiento, el municipio colabora desde 2016 con la Asturias Paraíso Natural Film Commission, a través del convenio suscrito por el Servicio de Promoción Turística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Promoción del concejo

El alcalde maliayés, Alejandro Vega, se refirió a que "desde el gobierno municipal aprovechamos estas oportunidades para que Villaviciosa pueda aparecer en películas o anuncios, como fue el caso del anuncio de la Lotería Nacional, y ahora en esta película de primer nivel en la que participan Atresmedia y Netflix, lo que siempre supone gran promoción de nuestro concejo”.

Parte de los equipos de iluminación instalados para el rodaje. / A. V.

"El profesor" es "una comedia con tintes dramáticos inspirada en hechos reales, que aborda temas actuales como la soledad y el autoengaño, combinando humor y emoción para ofrecer una mirada honesta sobre la vulnerabilidad digital, la necesidad de afecto y el deseo de creer".