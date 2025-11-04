La pasarela de la nueva senda de Misiegu a Rodiles será de árido compactado, avanza Villaviciosa tras reanudarse las obras

La obra de la nueva senda de Misiegu a Rodiles acaba de reanudarse. La actuación, a cargo de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, se había suspendido atendiendo a la petición municipal de pararla durante el verano, para no afectar a la temporada alta de turismo. Tras pararse en julio, ahora se retoman con las obras de restitución completa de la pasarela de madera una vez que Demarcación de Costas lo ha autorizado. La compañia Tragsa es la encargada de desarrollar la iniciativa, con un presupuesto de 175.000 euros.

La intervención, tal y como explica el Ayuntamiento de Villaviciosa, se centrará en cambiar "por completo la pasarela en altura y en la sustitución de la madera por un árido compactado", más duradero. Según la estimación del Principado, los trabajos podrían estar concluidos dentro de este año.

Daños por la exposición a las mareas

"Se trata de una actuación muy demandada por el gobierno local y por los usuarios desde hace años, ya que desde que el Principado construyó esta senda se había producido gran deterioro al estar la madera en contacto con el suelo y la pasarela expuesta a los efectos de las mareas", destaca el ejecutivo maliayés. Sus responsables venían reclamando esta actuación, que finalmente fue incluida en el plan de actuación en la Ría, presentado por el Principado a los fondos Next Generation de la Unión Europea y aprobado en 2021.

Su inicio se retrasó por los problemas que se presentaron en las obras para salvar el porreo de Villaverde-Sebrayu, tras el temporal que derrumbó los diques durante las obras. Después, el Principado había comunicado el 23 de junio de este año la decisión de acometer las obras, si bien el Ayuntamiento planteó la necesidad de no hacerlas en plena temporada turística.

Necesidad de dejar libre el paso

Inicialmente, se consideró que en Misegu lo ideal habría sido ejecutar las obras fuera del verano, "pero para agilizar se aceptó su ejecución con la condición de que fueran compatibles con el paso de los usuarios, ejecutando en dos fases las obras, siempre dejando paso".

Sin embargo, la polémica se inició cuando la empresa Tragsa, decidió, tras comenzar los trabajos, que no eran compatibles con el paso de los usuarios y cerró por completo el paso. Esto supuso la queja de los usuarios y del gobierno local de Villaviciosa, que finalmente atendió la reclamación municipal y optó por la suspensión hasta que transcurriera la temporada alta turística.

Por otra parte, el gobierno de Villaviciosa reiteró al Principado la necesidad de actuar y garantizar la estabilidad del dique del porreo de Misiegu, dado que tiene varios puntos debilitados.