"Prioridades (Fuera de guión)": el cortometraje del cómico maliayés Marcos Lobato se estrena este viernes en Gijón
El humorista avilesino Santi Robles y Marta Casas, habitual de la Compañía Asturiana de Comedidas, son los protagonistas de una obra que aborda las relaciones humanas y el mundo del espectáculo con humor y reflexión
El próximo sábado 8 de noviembre, a las 19:00 horas, el Ateneo de La Calzada (Gijón) será escenario del estreno del cortometraje Prioridades (Fuera de guion), una obra escrita y dirigida por el guionista y cómico de Villaviciosa Marcos Lobato, junto al humorista avilesino Santi Robles. El filme está protagonizado por el propio Robles y por Marta Casas, actriz habitual de la Compañía Asturiana de Comedias.
Este estreno marca el cierre de varios meses de trabajo creativo compartido entre ambos autores, y se presenta como una propuesta que combina humor, emoción y reflexión sobre las relaciones humanas y el mundo del espectáculo.
El evento incluirá, además de la proyección, una actuación en directo de la cantante Alba Moral —autora de la banda sonora original— y los monólogos de Lobato y Robles, que aportarán su sello personal al encuentro. Tras el pase, se celebrará un coloquio con parte del equipo técnico y artístico, en el que se compartirán detalles del proceso de escritura, rodaje y algunas anécdotas vividas durante la producción.
El equipo de "Prioridades" lo completan Gastón Suárez Miranda, Juan Francisco Santos Pérez, Catriel Marmo, Trix Herrero e Ignacio Abadía. La entrada al evento será libre hasta completar aforo.
La historia gira en torno a Santi (interpretado por Robles), que se prepara para una actuación como cómico cuando se reencuentra con Marta (Casas), directora de teatro con quien mantuvo una relación compleja en el pasado. A través de recuerdos y flashbacks, el cortometraje explora cómo ese vínculo ha influido en sus trayectorias: ella en la dirección escénica, él en la comedia.
Según Marcos Lobato, “la historia nace de una conversación depresiva entre Santi y yo, y acabó convirtiéndose en un homenaje a quienes trabajan con las emociones: cómicos, actores, directores, músicos…Es una historia que nos apetecía mucho contar, y creo que va a conectar con quienes han vivido este mundillo desde dentro”.
Santi Robles, fiel a su estilo, bromea sobre su papel: “No soy actor, así que no sé cómo tomarme que Marcos haya pensado en mí para interpretar a un cómico fracasado…”
El estreno de Prioridades (Fuera de guion) supone una nueva muestra del talento creativo asturiano, con sello maliayés, que sigue apostando por contar historias cercanas, humanas y con sentido del humor.
