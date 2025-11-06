El Gaitero brinda por sus 135 años y abre el calendario de las fiestas de Navidad

"La mar nos enseñó a mirar lejos y la sidra a brindar juntos". Con una copa de sidra en alto y ante unos 70 amigos que la acompañaban, María Cardín, directora comercial de El Gaitero y continuadora de la tradición familiar sidrera y empresarial, brindó por los 135 años de una marca que pasea por el mundo el nombre de Asturias. Fue durante su gala prenavideña que, ya en la cuarta edición, es un imprescindible en el calendario social astur.

La diseñadora Yolanda Castellano, junto a los influencers Carlos Martínez y Nicolás García; la organizadora de eventos Ana Gayoso; la diseñadora María Castellano y la periodista Ángela Rico. / LNE

La cita se convirtió en una cascada de sorpresas con el mar y la ría de Villaviciosa como protagonistas de una impactante puesta en escena en la bodega histórica de la casa. Tras un fundido a negro durante el cóctel, el paso a la cena destapó una estructura de velas de 10 metros de altura que daban forma a una mesa ondulada simulando una ola. Al fondo, dos grandes pantallas envolvían la cabina del dj en un cálido oleaje acompañado de cuidada ambientación musical que no cesó en toda la velada.

Las diseñadoras Lucía Riera, Carmen Zaldívar y Mercedes Zaldívar. / LNE

El menú, cómo no inspirado en el mar de la mano de Deloya, se maridó con una amplia selección de productos de la bodega anfitriona. La cita reunió a un buen número de rostros de diferentes ámbitos, desde el deporte, hasta el diseño, y también una amplia representación de creadores de contenido de diversa índole. Entre otros, estuvieron los piragüistas Javier Hernanz y Saúl Craviotto, que acudió junto a su esposa, Celia García; Isabel Llano, "Isassaweis", Ivana Rodríguez, cuñada de Cristiano Ronaldo, junto a Carlos García. La influencer Margarita de Guzmán; las diseñadoras ovetenses Yolanda y María Castellano o las maliayas con negocio en Galicia y ventas internacionales, Carmen y Mercedes Zaldívar.

El enólogo Tano Collado, Beatriz Rodríguez, del equipo de El Gaitero; María Cardín, directora comercial de El Gaitero; la acuarelista Catalina Rodríguez y Juan Valdés, también de la bodega maliaya. / LNE

Saúl Craviotto y su esposa, Celia García. / LNE