La sidra vasca no espalma en Europa: un error de Bruselas y las observaciones de la Comisión complican de nuevo la DOP para la sagardoa tras ocho años de trámites
La marca de protección, compartida con Navarra y el País Vasco francés, sería la primera denominación de origen transfronteriza de la UE
La sidra del País Vasco ("sagardoa") sigue sin obtener el visto bueno de Europa para contar con una denominación de origen protegida (DOP) como la que tiene Asturias, cuando ya han transcurrido más de ocho años desde que planteó la primera solicitud de registro oficial. Tras unir fuerzas con Francia para lograr una DOP tanto para el País Vasco español como para el francés, Euskadi ha visto como la tramitación en Bruselas ha sufrido un nuevo revés. Tras haber solicitado el pasado mes de febrero la petición de registro de la denominación transfronteriza y haberse interesado en junio por la situación del expediente, dado el tiempo transcurrrido y la ausencia de noticias, la Comisión Europea (CE) ha informado de que tiene una serie de observaciones que hacer a la solicitud de registro de la DOP y que las mismas están pendientes desde marzo por un error en los destinatarios.
Primer intento
El primer movimiento para la protección europea de la sagardoa se dio por el sector y el gobierno de Euskadi el 11 de mayo de 2017 cuando se registró una primera solicitud del gobierno español ante la Comisión Europea el 11 de mayo de 2017 para dotar de una denominación de origen a la "sagardoa". A partir de ahí, y dado que la normativa así lo permite, la Consejería de Desarrollo Económico de Euskadi aprobó una protección transitoria de escala nacional en julio de 2017, con lo que se autorizaba a comercializar bajo la marca "Sidra del País Vasco / Euskal Sagardoa" a los elaboradores que cumpliesen el pliego de condiciones incluido en la primera solicitud a Bruselas. Eso sí, a la espera de la decisión definitiva de la Comisión a favor o en contra de la DOP.
Por cierto, antes de que se publicase la solicitud definitiva, la petición había sido rechazada inicialmente por la Comisión en enero de 2022, pese a lo cual el proceso siguió adelante. Incluso antes, en 2018, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Bruselas había expresado reticencias a que la "sagardoa" obtuviera una DOP como la de Asturias, con el argumento de que la bebida no contaría con la suficiente singularidad territorial.
Oposición francesa
Tal y como desveló este diario, la sidra vasca se topó en 2023 con la oposición de Francia para lograr la DOP. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó un año la solicitud oficial de Euskadi para que su "sagardoa" obtuviese el reconocimiento de calidad comunitario, abriéndose en ese momento un periodo de presentación de alegaciones en el que los franceses se posicionaron contra la petición de inscripción de la marca "Sidra del País Vasco / Euskal Sagardoa". La postura gala se basó en su interés por defender a los elaboradores y productores de sus regiones vascas, que, en principio, iban a quedar fuera de la denominación.
La negociación que se abrió en ese momento para desbloquera la situación condujo a un pacto para ampliar el marco territorial inicialmente previsto para la denominación de origen. El acuerdo consistió en incorporar al sello de calidad en tramitación los cosecheros de manzana y lagareros del País Vasco francés. Se trataría de la primera denominación transfronteriza de Europa con reglamento único, estando previsto que la bebida se comercialice bajo la marca "Euskal sagardoa-Sidra del País Vasco-Cidre du Pays Basque-Euskal Sagarnoa".
Esta nueva propuesta incluye también al sector navarro. Así, en total, estarían en disposición de acogerse a este sello un total de 62 lagareros, de los que cincuenta serían de Euskadi, seis navarros y otros seis franceses. En cuanto a productores de manzana, estarían en la DOP transfronteriza unos 390. Del total, 250 vascos, un centenar de Navarra y alrededor de cuarenta de Francia.
A la espera
La solicitud de esta DOP transfronteriza ya concluyó el procedimiento administrativo tanto en Francia como en España el pasado mes de febrero. Todo parecía perfectamente encarrilado hasta que en junio se supo de las observaciones de la Comisión respecto a ese nuevo sello de calidad y el retraso acumulado en su envío a las entidades implicadas a causa de un error a la hora de elegir el destinatario de la comunicación. El tiempo pasa, ya van más de ocho años, y los sidreros vascos siguen a la espera de la DOP para la "sagardoa".
- La deuda impagada con Mari Trini: crónica personal sobre un posible crimen de hace cuatro décadas en Asturias que ahora quieren resolver
- ¿Qué fue de Maritrini y su bebé de 13 meses, desaparecidos desde 1987? Los vecinos de Brebes (Ribadesella) descartan que estén en uno de los coches hundidos en la balsa
- Villaviciosa tramita cuatro promociones de viviendas para levantar alrededor de doscientos pisos en el casco urbano
- Villaviciosa prepara la Navidad: así será el alumbrado de las fiestas, que ya tiene fecha para su encendido
- Villaviciosa inaugura su esperado rocódromo, que lleva el nombre de Juan Parrondo: 'Es un honor para mí y un gran logro contar con una instalación así
- El restaurante que es un templo de los arroces y los mariscos en el 'Santorini asturiano': 'Precio y calidad de diez
- El conocido actor español con dos Goyas que ha rodado en Villaviciosa: estos son los escenarios del casco histórico que aparecerán en su nueva película
- El Camino que seduce a Corea del Sur pasa por Villaviciosa: 'Cruzamos el mundo para poder hacer esta ruta