La sidra vasca no espalma en Europa: un error de Bruselas y las observaciones de la Comisión complican de nuevo la DOP para la sagardoa tras ocho años de trámites

La sidra del País Vasco ("sagardoa") sigue sin obtener el visto bueno de Europa para contar con una denominación de origen protegida (DOP) como la que tiene Asturias, cuando ya han transcurrido más de ocho años desde que planteó la primera solicitud de registro oficial. Tras unir fuerzas con Francia para lograr una DOP tanto para el País Vasco español como para el francés, Euskadi ha visto como la tramitación en Bruselas ha sufrido un nuevo revés. Tras haber solicitado el pasado mes de febrero la petición de registro de la denominación transfronteriza y haberse interesado en junio por la situación del expediente, dado el tiempo transcurrrido y la ausencia de noticias, la Comisión Europea (CE) ha informado de que tiene una serie de observaciones que hacer a la solicitud de registro de la DOP y que las mismas están pendientes desde marzo por un error en los destinatarios.

Primer intento

El primer movimiento para la protección europea de la sagardoa se dio por el sector y el gobierno de Euskadi el 11 de mayo de 2017 cuando se registró una primera solicitud del gobierno español ante la Comisión Europea el 11 de mayo de 2017 para dotar de una denominación de origen a la "sagardoa". A partir de ahí, y dado que la normativa así lo permite, la Consejería de Desarrollo Económico de Euskadi aprobó una protección transitoria de escala nacional en julio de 2017, con lo que se autorizaba a comercializar bajo la marca "Sidra del País Vasco / Euskal Sagardoa" a los elaboradores que cumpliesen el pliego de condiciones incluido en la primera solicitud a Bruselas. Eso sí, a la espera de la decisión definitiva de la Comisión a favor o en contra de la DOP.

La espicha de un tonel en una sidrería vasca / LNE

Por cierto, antes de que se publicase la solicitud definitiva, la petición había sido rechazada inicialmente por la Comisión en enero de 2022, pese a lo cual el proceso siguió adelante. Incluso antes, en 2018, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Bruselas había expresado reticencias a que la "sagardoa" obtuviera una DOP como la de Asturias, con el argumento de que la bebida no contaría con la suficiente singularidad territorial.

Oposición francesa

Tal y como desveló este diario, la sidra vasca se topó en 2023 con la oposición de Francia para lograr la DOP. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó un año la solicitud oficial de Euskadi para que su "sagardoa" obtuviese el reconocimiento de calidad comunitario, abriéndose en ese momento un periodo de presentación de alegaciones en el que los franceses se posicionaron contra la petición de inscripción de la marca "Sidra del País Vasco / Euskal Sagardoa". La postura gala se basó en su interés por defender a los elaboradores y productores de sus regiones vascas, que, en principio, iban a quedar fuera de la denominación.

Una botella de sagardoa. / Miki López

La negociación que se abrió en ese momento para desbloquera la situación condujo a un pacto para ampliar el marco territorial inicialmente previsto para la denominación de origen. El acuerdo consistió en incorporar al sello de calidad en tramitación los cosecheros de manzana y lagareros del País Vasco francés. Se trataría de la primera denominación transfronteriza de Europa con reglamento único, estando previsto que la bebida se comercialice bajo la marca "Euskal sagardoa-Sidra del País Vasco-Cidre du Pays Basque-Euskal Sagarnoa".

Esta nueva propuesta incluye también al sector navarro. Así, en total, estarían en disposición de acogerse a este sello un total de 62 lagareros, de los que cincuenta serían de Euskadi, seis navarros y otros seis franceses. En cuanto a productores de manzana, estarían en la DOP transfronteriza unos 390. Del total, 250 vascos, un centenar de Navarra y alrededor de cuarenta de Francia.

A la espera

La solicitud de esta DOP transfronteriza ya concluyó el procedimiento administrativo tanto en Francia como en España el pasado mes de febrero. Todo parecía perfectamente encarrilado hasta que en junio se supo de las observaciones de la Comisión respecto a ese nuevo sello de calidad y el retraso acumulado en su envío a las entidades implicadas a causa de un error a la hora de elegir el destinatario de la comunicación. El tiempo pasa, ya van más de ocho años, y los sidreros vascos siguen a la espera de la DOP para la "sagardoa".