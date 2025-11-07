Villaviciosa mejora el acceso peatonal a su casco histórico: regularización de los adoquines en las calles Agua, Sol, Valle Ballina y Fernández, y en la plaza del Ecce Homo
La actuación forma parte del Plan de Dinamización Turística de la Comarca de la Sidra
J. A. O.
Obras de mejora en el centro de la Villa. Financiados con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra, se están ejecutando trabajos para la mejora de la accesibilidad al casco antiguo de la capital malieyesa, incluyendo la regularización del pavimento de adoquines en las calles Agua, Sol, Valle Ballina y Fernández, y la plaza del Ecce Homo. Los materiales instalados hace años dificultaban el tránsito, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Los adoquines de granito quedaron estéticamente muy bien, pero con el paso del tiempo se volvieron irregulares y resbaladizos, algo que se subsanará con esta intervención.
El proyecto también prevé actuar en pasos peatonales ubicados frente a la Residencia San Francisco y el colegio San Rafael, así como en la confluencia de la plaza Carlos I, uno de los puntos más transitados del casco histórico.
Además, se plantea la sustitución del antiguo sistema de pivotes del acceso al casco antiguo por cámaras de control de matrículas, lo que mejorará la regulación de la movilidad sin generar barreras físicas.
En total, la inversión ronda los 100.000 euros y los trabajos se desarrollan por fases para minimizar las molestias a vecinos y comercios de las zonas afectadas.
