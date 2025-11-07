Las viviendas vacacionales disparan el precio de los alquileres en la Comarca de la Sidra, alertan los técnicos de la mancomunidad

La comisión de seguimiento del destino turístico de la Comarca de la Sidra ha alerta de su "creciente preocupación" por el incremento de las viviendas vacacionales y de uso turístico en la zona, fenómeno que ya está generando "impactos" sobre el "desarrollo territorial, económico y social" de los municipios que conforman la mancomunidad. Se trata de Villaviciosa, Nava, Colunga, Sariego, Bimenes y Cabranes. Es más, también advierte de los "efectos negativos" respecto a los objetivos estratégicos del modelo de Destino Turístico Inteligente que tiene la comarca sidrera.

Según la comisión de seguimiento, ya se está apreciando "la distorsión del mercado residencial, que reduce la oferta de vivienda habitual y encarece los precios del alquiler, dificultando el acceso a jóvenes, familias y nuevos pobladores". De igual forma, se produce un "desplazamiento de los modelos de alojamiento reglado y el debilitamiento del tejido empresarial turístico tradicional", así como una "presión sobre los servicios municipales -gestión de residuos, movilidad, agua o energía- en periodos de alta demanda". A todo ello se le une la "aparición de problemas de convivencia vecinal y una pérdida de identidad local en zonas transformadas en enclaves turísticos".

Ante tal escenario, la comisión de seguimiento considera "urgente" reforzar la "coordinación entre administraciones para elaborar un diagnóstico conjunto y actualizado de la realidad de las viviendas vacacionales en la comarca, así como implantar herramientas de control y ordenación municipal que limiten su densidad y localización en función de criterios urbanísticos, patrimoniales y de capacidad de carga". Además, también aboga por "diversificar la oferta turística, fomentando modalidades más sostenibles, y por abrir espacios de participación ciudadana que permitan recoger las inquietudes de vecinos y colectivos afectados". Finalmente, emplaza a las administraciones a "considerar medidas de planificación y regulación, como la suspensión temporal de nuevas licencias o la revisión de las existentes".