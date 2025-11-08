El nuevo punto limpio de la Villa, en El Salín, listo para entrar en servicio

La obra está terminada y la entrada en servicio es inminente. Villaviciosa estrenará en breve el nuevo punto limpio urbano que el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha levantado en El Salín, junto a la nave de obras del Ayuntamiento. El esperado equipamiento ha supuesto una inversión que ronda los 335.000 euros.

El complejo, que se encuentra señalizado con los horarios de apertura al público, consta de un edificio en el que se almacenarán de forma ordenada y controlada los residuos, así como de una dependencia separada para la actividad de los operarios adscritos al centro. Además, se ha habilitado una explanada de recepción, situada tras pasar la entrada al recinto, que servirá tanto para ordenar los tráficos de vehículos como de punto de recepción.

Con la instalación, ubicada en una parcela municipal de 875 metros cuadrados de superficie, se recupera el servicio de punto limpio para el casco urbano maliayés, después de que en el mandato 2011-2015 se decidiese su traslado a La Rasa, en Selorio, a una instalaciones compartidas con Colunga y Caravia. El Ayuntamiento asumió la financiación del 77,41% de los costes, lo que supone un desembolso de más de 30.000 euros al año.

El actual gobierno maliayés, con Alejandro Vega (PSOE) al frente, inició los trámites para recuperar las instalaciones en 2019. En el proceso se presentaron diversos inconvenientes que acabaron por demorar el proyecto varios años La obra se adjudicó el pasado enero.