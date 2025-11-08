La obra de la carretera de Villaviciosa a Puente Agüera costará 2,6 millones y ya tiene lista la adjudicación a una empresa asturiana

La Consejería de Movilidad ya ha decidido la adjudicación de las obras de mejora integral de la carretera autonómica AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera), muy demandadas por los conductores y por el equipo de gobierno maliayés, presidido por el socialista Alejandro Vega. La empresa seleccionada es Ingeniería de Construcción y Obra civil de Asturias. La actuación saldrá por algo más de 2,6 millones de euros y el plazo de ejecución se ha establecido en siete meses, contados una vez que se firmen los contratos. En principio, las obras arrancarán a comienzos del año que viene.

El pavimento presenta una serie de deterioros que suponen una merma de la durabilidad de la infraestructura, así como una disminución de la seguridad y la comodidad para los usuarios. En primer lugar, han sido detectadas zonas con baches, debidos a las acciones del tráfico sobre un material sin cohesión y a los efectos de la escorrentía superficial. Además, los pavimentos carecen de una regularidad superficial adecuada, con diversas deformaciones de escasa magnitud.

Según figura en el proyecto, la actuación se dividirá en dos fases y comprende la pavimentación de la vía desde el punto kilométrico 0+412 al 11+000. En el primer tramo, desde el inicio hasta pasada la localidad de Bayones, en el kilómetro 7,5, se ampliará el ancho medio de la calzada, que pasará de 4,7 a 5,5 metros. También se renovará el sistema de drenaje.

En un segundo tramo, entre los kilómetros 7,5 y 11, se construirán tres muros de sostenimiento de hormigón.

Las obras se completarán con la reposición de la señalización vertical y horizontal, y la instalación de barreras de seguridad en los 10,6 kilómetros en los que se va a actuar.

Alejandro Vega ya había informado en el Pleno ordinario del 31 de julio que el consejero Alejandro Calvo le había confirmado el compromiso del Gobierno del Principado de licitar las obras en breve. El responsable autonómico cumplió su palabra y el proyecto ya está listo para formalizar la adjudicación, una vez que la mesa de contratación se ha decantado por la oferta de Ingeniería de Construcción y Obra civil de Asturias, la más beneficiosa desde el punto de vista económico.

"Quiero agradecer expresamente al Principado que haya cumplido el compromiso con este proyecto, con una inversión tan importante y necesaria, por la que este gobierno socialista lleva trabajando desde hace años", destacó Alejandro Vega

El Principado activa el proyecto de la carretera Villaviciosa-Puente Agüera tras haber culminado otra intervención integral en la de Priesca, con una inversión de 740.858 euros.

Al igual que sucede con la obra de la AS-330, la rehabilitación de la carretera de Priesca era una antigua reivindicación de los vecinos. El vial presentaba varios tramos con el firme deteriorado, problemas en los sistemas de drenaje y carencias en la señalización y la contención del pavimento. La Consejería de Medio Rural redactó a finales de 2020 un proyecto de mejora en el que se incluían las actuaciones necesarias para poder subsanar esas deficiencias. La Dirección General de Cultura y Patrimonio solicitó modificar el trazado de la carretera, atendiendo a la petición municipal, lo que obligó a adecuar la propuesta inicial para cumplir con las recomendaciones de los expertos de cara a una mejor conservación del templo de San Salvador, lo que supuso alejar el trazado del vial de la iglesia prerrománica.