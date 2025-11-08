La obra de la carretera de Villaviciosa a Puente Agüera costará 2,6 millones y ya tiene lista la adjudicación a una empresa asturiana
La actuación arrancará en 2026 y con un plazo de siete meses
J. A. O.
La Consejería de Movilidad ya ha decidido la adjudicación de las obras de mejora integral de la carretera autonómica AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera), muy demandadas por los conductores y por el equipo de gobierno maliayés, presidido por el socialista Alejandro Vega. La empresa seleccionada es Ingeniería de Construcción y Obra civil de Asturias. La actuación saldrá por algo más de 2,6 millones de euros y el plazo de ejecución se ha establecido en siete meses, contados una vez que se firmen los contratos. En principio, las obras arrancarán a comienzos del año que viene.
El pavimento presenta una serie de deterioros que suponen una merma de la durabilidad de la infraestructura, así como una disminución de la seguridad y la comodidad para los usuarios. En primer lugar, han sido detectadas zonas con baches, debidos a las acciones del tráfico sobre un material sin cohesión y a los efectos de la escorrentía superficial. Además, los pavimentos carecen de una regularidad superficial adecuada, con diversas deformaciones de escasa magnitud.
Según figura en el proyecto, la actuación se dividirá en dos fases y comprende la pavimentación de la vía desde el punto kilométrico 0+412 al 11+000. En el primer tramo, desde el inicio hasta pasada la localidad de Bayones, en el kilómetro 7,5, se ampliará el ancho medio de la calzada, que pasará de 4,7 a 5,5 metros. También se renovará el sistema de drenaje.
En un segundo tramo, entre los kilómetros 7,5 y 11, se construirán tres muros de sostenimiento de hormigón.
Las obras se completarán con la reposición de la señalización vertical y horizontal, y la instalación de barreras de seguridad en los 10,6 kilómetros en los que se va a actuar.
Alejandro Vega ya había informado en el Pleno ordinario del 31 de julio que el consejero Alejandro Calvo le había confirmado el compromiso del Gobierno del Principado de licitar las obras en breve. El responsable autonómico cumplió su palabra y el proyecto ya está listo para formalizar la adjudicación, una vez que la mesa de contratación se ha decantado por la oferta de Ingeniería de Construcción y Obra civil de Asturias, la más beneficiosa desde el punto de vista económico.
"Quiero agradecer expresamente al Principado que haya cumplido el compromiso con este proyecto, con una inversión tan importante y necesaria, por la que este gobierno socialista lleva trabajando desde hace años", destacó Alejandro Vega
El Principado activa el proyecto de la carretera Villaviciosa-Puente Agüera tras haber culminado otra intervención integral en la de Priesca, con una inversión de 740.858 euros.
Al igual que sucede con la obra de la AS-330, la rehabilitación de la carretera de Priesca era una antigua reivindicación de los vecinos. El vial presentaba varios tramos con el firme deteriorado, problemas en los sistemas de drenaje y carencias en la señalización y la contención del pavimento. La Consejería de Medio Rural redactó a finales de 2020 un proyecto de mejora en el que se incluían las actuaciones necesarias para poder subsanar esas deficiencias. La Dirección General de Cultura y Patrimonio solicitó modificar el trazado de la carretera, atendiendo a la petición municipal, lo que obligó a adecuar la propuesta inicial para cumplir con las recomendaciones de los expertos de cara a una mejor conservación del templo de San Salvador, lo que supuso alejar el trazado del vial de la iglesia prerrománica.
- La deuda impagada con Mari Trini: crónica personal sobre un posible crimen de hace cuatro décadas en Asturias que ahora quieren resolver
- El restaurante que es un templo de los arroces y los mariscos en el 'Santorini asturiano': 'Precio y calidad de diez
- ¿Qué fue de Maritrini y su bebé de 13 meses, desaparecidos desde 1987? Los vecinos de Brebes (Ribadesella) descartan que estén en uno de los coches hundidos en la balsa
- El Gaitero brinda por sus 135 años y abre el calendario de las fiestas de Navidad
- Villaviciosa prepara la Navidad: así será el alumbrado de las fiestas, que ya tiene fecha para su encendido
- Villaviciosa inaugura su esperado rocódromo, que lleva el nombre de Juan Parrondo: 'Es un honor para mí y un gran logro contar con una instalación así
- El nuevo punto limpio de la Villa, en El Salín, listo para entrar en servicio
- Villaviciosa inicia la evaluación ambiental del nuevo Plan General: este es el plazo de información y alegaciones