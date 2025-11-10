El deporte de Villaviciosa se vuelca en el homenaje a Manuel Villazón, presidente del Club de Atletismo durante 31 años: "Ha sido clave"
El alcalde, Alejandro Vega, le entregó la Manzana de Plata de Villaviciosa por sus méritos
Manuel Villazón Cueto ha recibido un emotivo homenaje al dejar la presidencia del Club de Atletismo El Gaitero-Villaviciosa, del que estuvo al frente durante 31 años siendo su gran impulsor. Por esa razón el Ayuntamiento de Villaviciosa y el Club de Atletismo,decidieron organizar este acto de reconocimiento, que se celebró con una nutrida asistencia en la plaza municipal de abastos.
Varias generaciones de deportistas y colaboradores en diversas etapas del club se dieron cita en la Villa para reconocer la labor de Manolo Villazón, no sólo al frente del Club de Atletismo, sino por su faceta como impulsor del deporte en Villaviciosa, habiendo sido el alma de pruebas tan emblemáticas como la Carrera Imperial de Tazones a la Villa, la San Silvestre o el Cross de Grases. También destacó por su participación en la directiva del Club Deportivo Lealtad y el Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero. Por todo ello, el alcalde, Alejandro Vega Riego, que asistió al homenaje junto con el concejal de Deportes, José Antonio Fernández, y la teniente de Alcalde, Lorena Villar, expresó "el reconocimiento y agradecimiento a una persona clave en los últimos 35 años para el deporte en Villaviciosa". También le hizo entrega de la Manzana de Plata de Villaviciosa. Además, anunció que el Ayuntamiento le concederá en la próxima Gala del Deporte el Premio Al Mérito Deportivo Ayuntamiento de Villaviciosa.
El que será nuevo presidente del club de atletismo y hasta ahora colaborador de Manolo Villazón, Eric Ardura, también le entregó una placa conmemorativa del homenaje, junto con una cesta de Los Caserinos
Una de las atletas del Club, la ahora ya joven médica Eva Amandi, relató la trayectoria y méritos de Manolo Villazón.
Además, de actuales y pasados deportivas, directivos y colaboradores, otros clubes asturianos quisieron estar presentes, como el AD Gijón Atletismo, que también entregó un detalle en reconocimiento a Manolo Villazón.
