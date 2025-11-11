El hostelero asturiano que no se muerde la lengua ante los comentarios críticos en internet: "Hay gente que no está civilizada para salir de casa"

Las webs dedicadas a valorar establecimientos hosteleros se convierten a veces en un auténtico campo de batalla. Un cliente insatisfecho (y a menudo anónimo) escribe con ira y el dueño del negocio entra al trapo y contraataca con su respuesta. Este es el caso de un hostelero de Villaviciosa, que ante comentarios críticos en internet sobre su hotel, no se muerde la lengua. "Nos alegra mucho la decisión que han tomado de no volver", espeta el empresario ante un "no volveremos" del cliente.

Pero los zascas de este hostelero son continuos, pese a tener una valoración de más de un 4 (sobre 5) en Tripadvisor, por lo que la mayoría de comentarios son positivos. "El hotel ha sido un despropósito total. Cogí una suite de 52 metros cuadrados y me encontré que la mitad de ellos eran abuhardillados. El desayuno por unas o por otras, escaso. Y el trato mejor no hablar. Te cobran como si fueses a un 5 estrellas y recibes un no lo quiero ni regalado", escribe un cliente madrileño.

¿Desayuno escaso?

A lo que el empresario responde con un texto dos veces más grande y con mayúsculas incluidas: "Despropósito han sido ustedes que han llegado. Siento mucho que no encontraran lo que buscaban pero me parece que no lo van a encontrar ni aquí ni en ningún otro lado. Desde que llegaron a nuestro establecimiento fue todo una odisea". El hostelero se muestra especialmente indignado con la alusión al desayuno. "¿Desayuno escaso? Bizcocho casero, tomate, mermeladas, mantequilla, yogur, embutido, queso fresco, dulce de manzana casero, tostadas, bollería, leche, zumo de naranja natural, huevos, fruta, galletas, cereales... De todo se puede repetir lo que se quiera. ¿En serio me dicen que es escaso? No voy a perder ni un minuto más con ustedes", apunta.

Una "falta de respeto"

Hay muchos más ejemplos. Comentario (resumido) del cliente: "El lugar tiene un mantenimiento pésimo. Apenas pusieron la calefacción. Tienen una mini televisión que no daba señal. La wifi inexistente. No hay zonas comunes. Sin restaurante ni posibilidad de tomar ni un café. Otro problema la nula insonorización de las habitaciones...". Respuesta (también resumida) del negocio: "Hay gente que desde luego no está civilizada para salir de casa. Me parece una falta de respeto a la gente que tenemos un negocio y que lo damos todo por nuestros clientes, pero esta claro que en este mundo no somos todos iguales y que siempre te encuentras con gente que por la razón que sea lo único que quiere es fastidiar ya que no deben de estar contentos ni con ellos mismos".

Otro más. Un cliente de La Robla resume en una palabra lo que a continuación va a contar: "Decepcionante". "Acabamos de llegar de pasar en este hotel la noche del domingo al lunes. Es una pena que finalmente por la ambición de querer ganar más dinero te hagan quedarte con un mal sabor de boca", expone. A lo que el hostelero contesta: "Todo perfecto hasta que llegó la hora de pagar".