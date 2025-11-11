Les Mariñes de Villaviciosa contarán con un punto limpio de recogida de residuos: estos son los planes del Ayuntamiento y el Principado, que ya están de acuerdo

El Ayuntamiento de Villaviciosa cederá una parcela municipal en Quintes o Quintueles para que el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) construya un punto limpio en les Mariñes, la zona del concejo que concentra un mayor incremento demográfico en los últimos años. Se trata de una larga reivindicación vecinal y del Ayuntamiento que el alcalde, Alejandro Vega (PSOE), planteó este martes por la mañana con éxito al consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, durante la inauguración del punto limpio de El Salín, en la capital municipal, que entra en servicio tras una larga y tortuosa tramitación que ha ocupado varios años.

La instalación de El Salín abrirá al público los miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Al estar ubicado en un espacio urbano, se centrará en la recepción por separado de unas quince variedades de desperdicios: aceite mineral de motores, aceite vegetal de cocina, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, tubos fluorescentes, lámparas y bombillas, filtros y cotones, aerosoles, pilas y baterías usadas; discos compactos, tóneres y cartuchos de tinta; libros, textiles, pinturas, barnices, disolventes y lacas, radiografías, cápsulas de café y envases vacíos de productos peligrosos del hogar. El resto de los residuos especiales, principalmente los de gran tamaño (escombros, chatarras, maderas, grandes electrodomésticos, etc.) se seguirá recogiendo en el punto limpio de La Rasa, que mantiene su actual horario de apertura los martes y viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas, así como los sábados, de 09:00 a 15:00 horas.

La nueva instalación se asienta en una parcela municipal de 879 metros cuadrados cedida a Cogersa por el ayuntamiento, en la que se han construido oficinas y marquesinas de recogida de residuos.

Cogersa gestiona actualmente 21 puntos limpios atendidos por personal de su plantilla y 23 áreas de acopio de voluminosos, sin personal, en los concejos con menor población. Además, ha puesto en marcha dos puntos limpios móviles que visitan una vez al mes medio centenar de municipios.

Además, en estos momentos están en construcción las instalaciones de Noreña y las que compartirán Parres y Cangas de Onís, y pronto comenzarán las obras del nuevo punto limpio de Llanera, adjudicado en octubre con un presupuesto de 1.460.983 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

También se contratará de forma inminente la futura estación de transferencia y punto limpio de Proaza (que dará servicio a los concejos de los valles del Oso), mientras se avanza en la tramitación ambiental de otro punto limpio en Pravia. Respecto a las áreas de voluminosos, se encuentra en contratación la de Bimenes, con un presupuesto de licitación de 446.370 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Asimismo, se está redactando el proyecto de la que se ubicará en Cabranes, con una inversión prevista de unos 200.000 euros.