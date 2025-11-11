San Salvador de Priesca, joya prerrománica de Villaviciosa, recupera su esplendor: sin coches, estrena área recreativa y recupera los milenarios murales

La iglesia prerrománica de San Salvador de Priesca (Villaviciosa) celebra el décimo aniversario de la declaración del Camino de la Costa como Patrimonio Mundial con sus principales necesidades de conservación recién cubiertas. El templo, cuyo "valor y excepcional calidad" figuran entre los méritos tenidos en cuenta por la Unesco para la inclusión del itinerario jacobeo en su lista representativa, ha visto como en este 2025 se ha alejado el trazado de la carretera que rozaba uno de sus laterales y también ha cumplido la vieja aspiración de rehabilitar sus valiosas pinturas murales. La inversión global del Principado y del Ministerio de Cultura ha sumado 1,2 millones.

Lo más llamativo, y lo más reciente, que el visitante o el peregrino se encuentra al llegar a San Salvador es el nuevo vial de 225 metros de largo que hace las veces de variante para apartar la carretera del templo, tal y como recomendaban los autores del Libro Blanco del Prerrománico presentado hace seis años.

Financiada por el Principado dentro de los 740.000 euros de la partida para la rehabilitación integral de la carretera de Priesca, la actuación para alejar el tráfico de la iglesia ha generado un terreno ligeramente elevado sobre la vía, en el que se ha instalado un área de recreo con una superficie de 115 metros cuadrados. Cuenta con mesas de picnic, cuatro papeleras y un aparca bicicletas con ocho plazas de capacidad. El pavimento es de celosía de hormigón. Esta intervención se completa con un pequeño aparcamiento de coches.

Además, para el entronque del paso de la ruta jacobera por este enclave se ha ejecutado un nuevo camino de hormigón impreso. Una nueva escollera garantiza la contención del terreno.

De forma paralela, un equipo de restauradores especializados en pintura mural de la empresa Artyco, coordinados por Margarita González Pascual, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, levaron a cabo los trabajos de restauración de las pinturas murales prerrománicas del templo, culminando la intervención a comienzos de este año.

La restauración ha permitido garantizar la conservación de todos los elementos decorativos del templo, tales como piedras, murales y revestimientos, así como minimizar el notable avance de la degradación del conjunto, lograr su estabilidad química-mecánica y estructural, y potenciar la lectura iconográfica.

Los restauradores contratados por el Ministerio iniciaron los trabajos en San Salvador llevando a cabo una revisión completa de los estudios previos, así como por todo lo concerniente a la planimetría y la ortofotografía.

A partir de ahí, llevaron a cabo una limpieza mecánica en seco para eliminar los depósitos de naturaleza extraña, el polvo y la suciedad general adherida a las superficies, y la eliminación de los morteros inadecuados y los enlucidos que ocultaban los originales, consolidando la superficie. También se incluyó en el proyecto de restauración la adecuación de puertas y vanos.

Según una inscripción que se conserva en una de sus pilastras, la iglesia de Priesca fue consagrada el 24 de septiembre de 921 en una ceremonia que bien pudo haber contado con la presencia del rey Fruela II. Las pinturas que decoraban los muros interiores del inmueble se elaboraron al fresco, con la técnica de seco a la cal y una más que notable calidad técnica. El paso del tiempo acabó por deteriorar un conjunto pictórico del que, no obstante, se conservaron abundantes restos que representan motivos geométricos, vegetales y arquitectónicos, así como unas figuras antropomorfas que los expertos consideran excepcionales.

Ese es el conjunto que ha sido restaurado ahora, coincidiendo con el décimo aniversario de la declaración de la ruta jacobea que pasa por Priesca como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.