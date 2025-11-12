Villaviciosa acogerá en diciembre un homenaje musical y solidario al añorado Gabriel González Tuya: esta es la fecha y el programa de actuaciones

El teatro Riera de Villaviciosa acogerá el próximo día 12 de diciembre, a partir de las ocho de la tarde, un festival musical de homenaje a Gabriel González Tuya, reconocido cantante de tonada maliayés fallecido el pasado mes de octubre.

El evento está organizado por el Coro San Roque de Lastres (Colunga), en colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa. El donativo de entrada es de cinco euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Raitana, de apoyo a personas con discapacidad.

El programa incluye las actuaciones del Coro Marinero Manín de Lastres, el Dúo Clarín, la Coral Capilla de la Torre, Goyo Suárez, el Dúo Astur y el Coro San Roque de Lastres. La presentación correrá a cargo de Cholo Parajón.

González Tuya participaba en eventos solidarios, certámenes de canción asturiana y fiestas locales con su prodigiosa voz. Fue el encargado de componer el himno de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, con una composición a la que puso letra y música y que se estrenó el pasado mes de marzo. El año anterior, coincidiendo con el 70 aniversario de la Danza del Portal, había compuesto una canción conmemorativa.

Deja también para el recuerdo creaciones de éxito como las dedicadas a las sardineras del concejo o "La Portalina y el Neñu", que interpretaba generosamente en festivales solidarios navideños o en la tradicional colocación del monumento al Portalín en el Campo San Francisco de Villaviciosa. Y deja también como legado la colaboración con asociaciones locales como "La Raitana", a las que cedía parte de los beneficios de su trabajo como cantante.