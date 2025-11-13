"Érase una vez... la biblioteca" para los más pequeños en Villaviciosa: estas son las actividades previstas en noviembre para el fomento de la lectura
El equipamiento municipal acoge este jueves una sesión y prevé otra el día 21
P. T.
"Érase una vez... la biblioteca", es el programa municipal dirigido a animar a los más pequeños a disfrutar de la lectura. Tras el cuentacuentos que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre, hoy, jueves 13 noviembre, hay una nueva actividad. Se trata de "Creando tribu", está recomendada a partir de los 6 años y comienza a las 17.30 horas.
Son iniciativas con plazas limitadas y que requieren de inscripción, por lo que lo mejor es llamar a la biblioteca A. Ballbín de Unquera (985891257) para solicitar información sobre disponibilidad para esta y próximas propuestas previstas.
La siguiente es el viernes 21 de noviembre y lleva por título "¿Miramos_leemos_pensamos?". También se trata de una actividad recomendada desde los 6 años y en este caso comienza a las 18.00 horas de la mano de Laura Barros.
Todas las actividades son gratuitas y están organizadas por el Ayuntamiento de Villaviciosa en colaboración con el programa Asturies cultura en rede.
