Los nonagenarios Alicia Fresno Villar y Manuel Valle Barro, abuela y abuelo del año en Villaviciosa como ejemplo de trabajo y esfuerzo durante toda una vida

Alicia Fresno Villar y Manuel Valle Barro acaban de ser reconocidos como "Abuela y Abuelo del año" en Villaviciosa, durante un acto que congregó a más de 440 personas en el restaurante Amandi para festejar la Jornada de Convivencia anual de las personas mayores y jubilados del municipio. En esta cita se homaneajea a las personas de mayor edad de todos los que se inscriben para acudir.

La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa dentro de programa de promoción de la vida activa y dinamización de las asociaciones de personas mayores. En la celebración, como se viene haciendo desde 2016, el reconocimiento a los abuelos del año fue uno de los momentos centrales. Alicia Fresno Villar, nacida en El Olivar (Seloriu) el 11 de agosto de1932 sigue a sus 93 años acudiendo al Hogar del Pensionista Maliayo, donde hace tres años fue también reconocida con la distinción anual del Hogar y donde no se pierde un bingo ni un baile. Por su parte, Manuel Valle Barro, nacido el 30 de junio de 1929 en El Riañu (Villaviciosa), tiene 97 años y reside ahora desde hace un año en la Residencia Miyar Somonte de Amandi. "Allí no ha dejado una de sus aficiones favoritas, la canción asturiana, como dejó patente en el acto, interpretando dos canciones de tonada, una de ellas, una de las más difíciles, 'Carretera del Pedrosu", destacan sobre él.

Obsequios municipales y participación de colectivos

Por parte del gobierno local acudieron el alcalde, Alejandro Vega, y la edil de Servicios Sociales, Lorena Villar, que entregaron detalles conmemorativos del Ayuntamiento de Villaviciosa. Vega destacó que se trata de un homenaje que lo es también "a todas las personas mayores del concejo, a los que debemos el trabajo y el esfuerzo que nos han traído a las generaciones actuales hasta aquí". “Alicia y Manuel son buenos ejemplos de ello", incidió.

En la jornada participaron el Hogar del Pensionista Maliayo, la Asociación Cuídome Cuídame, la Asociación de Les Mariñes de Quintueles y la Asociación de Mayores La Pumarada de San Miguel de Arroes, además de personas que viven en las residencias de Villaviciosa, Nuestra Señora del Portal, y de la Residencia Miyar Somonte de Amandi.

“Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa vamos a mantener esta iniciativa y el apoyo que se hace también a las asociaciones de mayores con cada presupuesto municipal, para que también sigan realizando sus encuentros y actividades, que desarrollan iniciativas envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del concejo”.

Además en la celebración y el homenaje, hubo sorteo de lotes de regalos entre los asistentes, donados por Ayuntamiento de Villaviciosa, entre otras entidades del municipio y el evento concluyó con un baile.