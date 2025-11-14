El "Palacio del cine" cumple 80 años: Villaviciosa reconoce al gestor Cándido Cambiella y proyecta "La tragedia de la Bounty", la primera película que se vio en el teatro en 1945

El Teatro Riera cumple ocho décadas y Villaviciosa lo celebra con actos sencillos pero cargados de simbolismo: un homenaje a Cándido Cambiella, gestor del teatro durante toda su vida, y la proyección de "La tragedia de la Bounty", que fue la primera cinta que se vio en el equipamiento en el momento de su inauguración.

El acto con Cándido Cambiella tuvo lugar este viernes en el Ayuntamiento de Villaviciosa, donde el alcalde Alejandro Vega le entregó la Manzana de Plata "en reconocimiento a toda una vida al frente del teatro". El regidor anunció además que se colocará una placa de reconocimiento a este hombre en el teatro.

El homenajeado recordó cómo en noviembre de 1945 un recién inaugurado Teatro Riera convocaba al público de Villaviciosa a disfrutar de “La tragedia de la Bounty”, de Frank Lloyd, un clásico de aventuras que se estrenó en la gran pantalla maliayesa con tres sesiones vespertinas. Cambiella estuvo acompañado por su mujer, Carmen Acevedo, y sus tres hijos, Carmen, Luisa y Cándido, además de por la edil de Cultura, Reyes Ugalde.

Que el Riera tuvo un sobrenombre, "El palacio del cine", fue otro de las aspectos que se recordaron en el acto que repasó la vinculación de Cándido Cambiella con el equipamiento.

"Todos los oficios del cine"

"Desde 1947 Cándido conoció todos los oficios en la gestión del cine: dibujante, publicista, proyectista, representante… Aquel Teatro Riera proyectado por el arquitecto Fernando Cavanilles e inaugurado en noviembre de 1945, superior en comodidad e infraestructura a sus dos competidores, Cine Imperial y Cine Europa, protagonizó durante décadas la vida social y cultural de Villaviciosa", se rememoró con motivo de este reconocimiento.

Cambiella recordó el amplio despliegue publicitario que acompañaba cada estreno y proyección, desde la impresionante cartelería que él mismo elaboraba al reparto de programas por toda la Villa y alrededores, autobuses que recorrían las aldeas, "un esfuerzo ingente, en definitiva, al que dedicó toda una vida".

El regidor maliayés, Alejandro Vega, agradeció la dedicación de Cambiella “como persona y como gran profesional, por una labor impagable al frente del Teatro Riera, del que fue su alma, y colaborando siempre en toda la actividad cultural y asociativa de Villaviciosa”.

Clave en la vida cultural

"El Teatro Riera ha sido clave en los últimos 80 años de la vida cultural de Villaviciosa, y está en el recuerdo de generaciones y generaciones desde la infancia, y lo sigue siendo en la actualidad. Por ello desde el gobierno local nos estamos esforzando en inversiones cada año, tanto en su modernización como en programación, convencidos de que todo lo que invertimos de los presupuestos en cultura, es, además de bueno en sí mismo, como política cultural, inversión, actividad económica y empleo para Villaviciosa”, añadió el regidor.

Por otro lado, hoy, sábado, se proyecta "La tragedia de la Bounty" para conmemorar en el 80 cumpleaños del Teatro Riera. Será a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. La publicidad de su época presentaba el evento como “solemne súper-estreno del film gigantesco que pasará a la historia como una de las producciones cinematográficas de mayor envergadura artística”.

"El film del villano Capitán Bligh, quien llevó a sus hombres a perpetrar un motín durante una larga expedición de los Mares del Sur a Haití, estuvo coprotagonizado por una leyenda, Clark Gable, líder de la rebelión. Una emocionante aventura, quizás la mejor del director Frank Lloyd, en la que destacaba una de las grandes actuaciones de todos los tiempos, el Captain Bligh de Charles Laughton. La mejor versión del Hollywood clásico llegaba en noviembre de 1945 al patio de butacas del Teatro Riera, "Palacio del cine". Regresa ahora, 80 años después", destaca el Ayuntamiento de Villaviciosa.