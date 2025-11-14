El regreso de una mítica banda de Villaviciosa con una entrega que incluye cinco temas: "Hemos logrado producir un EP sin concesiones de ningún tipo"

Tras "Monedas de Cobre", adelanto de la banda de Villaviciosa "Staytons", esta publica este viernes su último trabajo, "Con vista al exterior". Esta entrega de cinco canciones es la primera en tres años publicada por el conjunto maliayés de Venti Sariego (guitarra), Luis Ángel Sánchez (trompeta y programación) y Juanvi Stroup (voz y teclados), que trabajan ahora de manera independiente. "Aún con las dificultades que esto conlleva, manejar todos los pasos del proyecto nos ha permitido producir un EP sin concesiones de ningún tipo", afirma Juanvi Stroup.

Firmes defensores de que se puede encontrar lo universal en lo local, han decidido realizar la grabación de este trabajo en su propia casa, reconvertida ahora en estudio gracias a la ayuda de su infalible ingeniero y productor Dani Sevillano. Completan la alineación Mateo Airey al bajo y su compañero de largo recorrido Dani Valdés a la batería.

"Esta Asturias rural de sonido cosmopolita" se refleja en la imagen escogida por los maliayeses como portada: una fotografía tomada por Ruiz Tilve de la fachada de la Facultad de Geología diseñada por Álvarez Castelao, uno de los mejores y más emblemáticos arquitectos del movimiento moderno en Asturias.

Fusión de estilos

"Modernos eran también los ‘clics’ con los que en 1983 Charly García revolucionaba el pop en español con un álbum que ha resultado ser una fuente de inspiración fundamental para este trabajo por su centralidad de las teclas, la fusión irreverente de estilos, el cuidado en la producción y los arreglos, y la convivencia de la guasa y la emocionalidad en sus letras", indica la banda en el lanzamiento de su nuevo trabajo. "Sólo que en este caso no hemos tenido que irnos a Nueva York para grabarlo", añade Venti Sariego.

Imagen del disco. / STAYTONS

Aunque en esta propuesta es novedad la ausencia de letras en inglés en el conjunto del trabajo, no lo es la influencia de la música anglohablante. Grupos como Parcels, Blur o Taking Heads han sustituido los referentes más adolescentes de la joven banda que publicaba aquel "Singularity" en 2018.

"Amor, fracaso, problemas humanos y modernos"

Ya lejos de aquellos "Arctic Monkeys de la Comarca de la Sidra", los "Staytons" maduros tienen los ojos puestos en su entorno con una lente crítica y mordaz. "Hablamos de problemas humanos y modernos, de la ambición, del amor y de su fracaso, y de todo aquello que nos ha marcado en nuestro recorrido por la música actual", destacan los miembros de la banda.

Otra de las imágenes promocionales de la banda. / STAYTONS

La publicación del EP viene acompañada de un videoclip para el tema titulado "Cuelga Tú". En él los de Villaviciosa toman como referencia a la banda moderna por excelencia, The Beatles, en su mítico concierto sobre la azotea de Apple Corps, montando ellos también un escenario sobre el tejado para interpretar el groove nostálgico y bailable que conforma el segundo corte de "Con vista al exterior".