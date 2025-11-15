Las obras de la escuelina de Quintes avanzan a buen ritmo: esta es la previsión de apertura (y así será el centro infantil de les Mariñes)

Las obras de construcción de la escuelina de Quintes avanzan de acuerdo a lo previsto para que Villaviciosa pueda inaugurar el año que viene la tercera escuelina del concejo, segunda en la zona rural. Esta nueva unidad para niños de hasta tres años de edad se habilita en el aula rural de Quintes, perteneciente al Colegio Rural Agrupado (CRA) Les Mariñes.

Los trabajos, que ya están muy adelantados, están siendo ejecutados por Seycofor, y cuentan con un presupuesto de algo más de doscientos mil euros, financiados con cargo a la última subvención de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Al igual que el resto de escuelinas de Villaviciosa, la de Quintes se incorpora a la red autonómica.

La nueva unidad dependerá de la escuela infantil de La Oliva, ubicada en la Villa, como ocurre ya con el aula de Venta les Ranes, abierta en septiembre de 2023 y que, de momento, es el único equipamiento de estas características en el medio rural maliayés.

De acuerdo con el proyecto, Quintes estrenará el año que viene un aula mixta rural para un máximo de 18 niños. La escuelina ocupará la mitad del espacio disponible en el patio cubierto del actual centro educativo de la parroquia. La idea es aprovechar parte de la zona cubierta como patio o pérgola de entrada para abaratar el coste de la intervención. Dispondrá de un vestíbulo de acceso en la zona de la fachada principal, con un aparcamiento cubierto y protegido del viento, pensado para los carritos infantiles, aprovechando el soportal de la entrada actual al colegio.

El acceso al centro será independiente del resto de usos del colegio. Se hará mediante una solera de hormigón, sin escalones, pero con una ligera pendiente, que comunicará con el exterior. Desde el vestíbulo se accederá al aula mixta, en torno al que se organizan el resto de los espacios y que contará con una superficie por encima de los 48 metros cuadrados.

El proyecto también establece que el espacio disponga de un aseo adaptado para niños y una zona específica para la preparación de biberones. El despacho y sala de reuniones irán en la zona próxima a la entrada. También habrá una sala de descanso y otra para la preparación de los alimentos.

El gobierno de Villaviciosa, presidido por el socialista Alejandro Vega, se decidió a habilitar una escuelina en les Mariñes a la vista del incremento demográfico en la zona. El concejo será el primero de Asturias en contar con dos escuelas infantiles en la zona rural.