Tazones y su "Carlos V" desembarcan en Tordesillas: así se promociona la gran fiesta histórica maliayesa

Villaviciosa y Tazones participaron en los últimos días en la reunión de socios españoles de la Red de Cooperación de las Rutas del Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa, celebrada en la localidad vallisoletana de Tordesillas. El encuentro sirvió para presentar los avances del plan “Experiencia Turismo España”, centrado en la sistematización y dinamización de la Red de Experiencias Turísticas Itinera Carolus V Imperator.

Durante la jornada, se abordó la incorporación de nuevas empresas al Club de Producto Turístico de Carlos V, así como el análisis de propuestas innovadoras, entre ellas un proyecto de realidad aumentada desarrollado por una productora especializada en patrimonio y tecnología, y la obra teatral Cartas al emperador, a cargo de la compañía Teatro del Navegante.

Tras el encuentro, las novedades de la Red fueron presentadas en la Feria INTUR, en el stand de la Diputación de Valladolid. Entre las iniciativas destacadas figura la nueva aplicación móvil “Experiencias Carlos V”, que permitirá al visitante conocer las paradas y puntos de interés vinculados a los viajes del emperador por España.

Asimismo, se anunció la colocación de placas con códigos QR en las oficinas de turismo de los municipios integrados en la Red, desde donde se podrá acceder a información sobre experiencias de turismo activo, recreaciones históricas, visitas guiadas y actividades temáticas. También se dará visibilidad a los establecimientos colaboradores y se pondrá en marcha el “Pasaporte Carolino”, que podrá sellarse en cada oficina de turismo participante.

Como viene siendo habitual, Tazones y Villaviciosa estuvieron representados por Cristina Carneado, vecina de Tazones y presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco. “Es una satisfacción representar a nuestras localidades y colaborar en cuantas iniciativas, sobre todo las turísticas, que se lleven a cabo en torno a la llegada a España hace más de 500 años del emperador Carlos V”, señaló.