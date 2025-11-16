El Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias entrega la "Gaita de plata" a su directora, Elena Alonso: "Es un referente para todos"

El Grupo Folclórico Villaviciosa Aites de Asturias celebró ayer su 45º. aniversario con un emotivo acto al que asistieron 140 personas y en el que se rindió homenaje a su directora, Elena Alonso Piñera, galardonada con la "Gaita de oro", máximo reconocimiento de la agrupación. El premio distingue una trayectoria ejemplar de más de cuatro décadas dedicadas a la enseñanza, difusión y preservación del folclore asturiano.

Por la izquierda, Silvia Pedrayes, Elena Alonso, Tamara Díaz y María Jesús Cadrecha, ayer, tras la entrega de las distinciones a sus trayectorias.

Gijonesa de raíces profundas, Elena Alonso Piñera creció inmersa en las tradiciones populares. Hija de Ana María Piñera y Luis Alonso, fundadores del grupo original Aires de Asturias, se incorporó desde niña a la agrupación familiar, evolucionando de bailarina a docente, investigadora y directora. Desde 1980 lidera Villaviciosa Aires de Asturias, la agrupación folclórica más veterana de la región, con sede en las Escuelas Graduadas de la capital maliayesa.

Con más de cuarenta años al servicio del folclore, Alonso ha dedicado su vida a mantener viva la herencia cultural asturiana. Bajo su dirección, el grupo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder autenticidad, consolidándose como referente del patrimonio artístico regional dentro y fuera de Asturias. Con cerca de cuarenta componentes y una activa sección infantil, garantiza la continuidad de las tradiciones.

El acto alcanzó su punto culminante con la entrega del galardón a la veterana maestra. La "Gaita de oro" simboliza el agradecimiento de sus discípulos y de la comunidad cultural asturiana. "Este reconocimiento abarca más de cuatro décadas de entrega al folclore, a la enseñanza y a la difusión de la tradición popular. No solo se honra su labor artística, sino también su papel como referente cultural y humano", destacaron desde la agrupación.

Los organizadores subrayaron, además, que "Elena continúa así la tradición familiar, encarna la fuerza y la alegría del folclore asturiano, y transmite con su compromiso los valores que sostienen nuestras raíces". Visiblemente emocionada, Alonso expresó así su gratitud: "Este reconocimiento no es solo para mí, sino para todos los que han mantenido viva la llama del folclore. Mi padre Luis estaría muy orgulloso, y mi madre Ana María, aquí presente, lo está".

Uno de los momentos más sorprendentes del homenaje fue la entrega de una carta oficial de la casa real, firmada por Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, felicitando a Elena Alonso por la concesión de la "Gaita de oro". El documento le fue entregado por su marido, Juan Carlos Vigil, y su hijo, Pelayo Vigil, provocando una ovación entre los asistentes.

"No puedo estar más emocionada y agradecida por tantos gestos de cariño y felicitaciones", expresó la homenajeada junto a su madre, Ana María Piñera

La conexión entre la casa real y este galardón se remonta a 1977, cuando el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, recibió la "Gaita de oro" otorgada por la academia de baile Aires de Asturias. Desde su creación, el premio ha reconocido a personalidades e instituciones que han contribuido a difundir el folclore.

El acto incluyó también la entrega de la "Gaita de plata" a Tamara Gancedo, Silvia Predrayes y María Jesús Cadrecha, por sus 25 años de trayectoria en la agrupación. "Destacamos su dedicación sostenida y su valiosa contribución al grupo", señalaron los organizadores.

La entrañable jornada en el Restaurante Amandi contó con la presencia del alcalde, Alejandro Vega; de la directora comercial de El Gaitero, María Cardín, y de Joaquín Palacio, presidente de la Federación Asturiana de Folclore.