Reestreno histórico en Villaviciosa: el teatro Riera de Villaviciosa celebra sus ochenta años con la misma película que se proyectó en su inauguración

No fueron, como hace ocho décadas, tres sesiones vespertinas. Ni tampoco esa misma expectación que suponía la apertura de un teatro, a mitad del siglo pasado, y la posibilidad de disfrutar del cine cuando ni siquiera había llegado la televisión a España. Pero esa nostalgia y magia de la gran pantalla volvió a enganchar y entusiasmar en Villaviciosa de nuevo. El teatro Riera, que cumple 80 años, se sumergió en un viaje al pasado este sábado con la proyección de la película “La tragedia de la Bounty”, un filme dirigido por Frank Lloyd, que fue elegido para la inauguración del teatro del concejo maliayés en 1945, en aquel momento con tres sesiones, y que ahora se ha vuelto a repetir.

“La tragedia de la bounty” es una película de aventuras que cuenta la historia del villano Capitan Bligh, quien llevó a sus hombres a perpetrar un motín durante una larga expedición de los Mares del Sur a Haití. Estuvo coprotagonizado por una leyenda, Clark Gable, líder de la rebelión, en una emocionante aventura, quizás la mejor del director Frank Lloyd, en la que destacaba una de las grandes actuaciones de todos los tiempos, el Captain Bligh de Charles Laughton.

Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, estuvo presente en la proyección, junto a la concejala de Cultura, junto a Reyes Ugalde, concejala de cultura de Villaviciosa; y Ana López-Acevedo, técnica de cultura y actual responsable del teatro. Tampoco se perdió el pase Violeta Fernández Cambiella, nieta del histórico encargado del teatro Cándido Cambiella, homenajeado esta semana, y que fue alma en todas las facetas del teatro, como dibujante, publicista, proyectista, representante.