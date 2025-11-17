San Martín de Tours no falla en Villaviciosa: “Estas fiestas son el alma del pueblo, aquí nos reencontramos todos"

La parroquia villaviciosina de San Martín del Mar celebró este domingo sus fiestas patronales en honor a San Martín de Tours en una jornada cargada de emoción, tradición y sabor asturiano. El día arrancó con voladores, repique de campanas y los sones de gaita y tambor que anunciaban la celebración a vecinos y visitantes, convocados para compartir los actos religiosos, música y los productos más típicos del otoño: sidra dulce y castañas asadas.

A las doce del mediodía tuvo lugar la misa solemne en la iglesia parroquial, oficiada por el párroco José Manuel Fueyo, quien en su homilía destacó “la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad de los pueblos”. Tras la eucaristía, la imagen de San Martín de Tours fue llevada en procesión a hombros de los feligreses, siguiendo su recorrido habitual hasta la Plaza de la Cruz. Los sones de gaita y tambor acompañaron todo el trayecto, impregnando de ambiente festivo cada rincón de este hermoso núcleo rural a orillas de la ría maliayesa.

Almuerzo vecinal y broche musical

Finalizados los actos litúrgicos dio comienzo el esperado almuerzo vecinal en el campu y cabildo de la iglesia. A la sombra del centenario texu, los asistentes compartieron un tradicional amagüestu con castañas, sidra natural y dulce, junto a bandejas repletas de tortillas, empanadas, tortos, cachopinos, embutidos, quesos, bollinos preñaos y postres caseros, todo preparado con esmero por el vecindario.

La imagen, portada por los feligreses. / Vicente Alonso

“Estas fiestas son el alma del pueblo, aquí nos reencontramos todos, los que vivimos en San Martín y los que regresan cada año, cada vez en mayor número. Esta es una de las celebraciones más entrañables del concejo, donde se mezclan la devoción, la música y la gastronomía asturiana”, señaló emocionada Ana Montes durante la degustación, quien también quiso felicitar y agradecer a la comisión de fiestas por su trabajo y dedicación.

Ya entrada la tarde, la jornada fue llegando a su fin entre un ambiente alegre y familiar. Las canciones de tonada interpretadas por “Carlinos” pusieron el broche final a un día grande lleno de emoción y convivencia en San Martín del Mar, con una de las últimas fiestas parroquiales del año en Villaviciosa.