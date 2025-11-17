San Martín de Tours no falla en Villaviciosa: “Estas fiestas son el alma del pueblo, aquí nos reencontramos todos"
La celebración religiosa, con procesión, dio ayer paso a la cita de convivencia vecinal en la que se compartió mesa y mantel
La parroquia villaviciosina de San Martín del Mar celebró este domingo sus fiestas patronales en honor a San Martín de Tours en una jornada cargada de emoción, tradición y sabor asturiano. El día arrancó con voladores, repique de campanas y los sones de gaita y tambor que anunciaban la celebración a vecinos y visitantes, convocados para compartir los actos religiosos, música y los productos más típicos del otoño: sidra dulce y castañas asadas.
A las doce del mediodía tuvo lugar la misa solemne en la iglesia parroquial, oficiada por el párroco José Manuel Fueyo, quien en su homilía destacó “la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad de los pueblos”. Tras la eucaristía, la imagen de San Martín de Tours fue llevada en procesión a hombros de los feligreses, siguiendo su recorrido habitual hasta la Plaza de la Cruz. Los sones de gaita y tambor acompañaron todo el trayecto, impregnando de ambiente festivo cada rincón de este hermoso núcleo rural a orillas de la ría maliayesa.
Almuerzo vecinal y broche musical
Finalizados los actos litúrgicos dio comienzo el esperado almuerzo vecinal en el campu y cabildo de la iglesia. A la sombra del centenario texu, los asistentes compartieron un tradicional amagüestu con castañas, sidra natural y dulce, junto a bandejas repletas de tortillas, empanadas, tortos, cachopinos, embutidos, quesos, bollinos preñaos y postres caseros, todo preparado con esmero por el vecindario.
“Estas fiestas son el alma del pueblo, aquí nos reencontramos todos, los que vivimos en San Martín y los que regresan cada año, cada vez en mayor número. Esta es una de las celebraciones más entrañables del concejo, donde se mezclan la devoción, la música y la gastronomía asturiana”, señaló emocionada Ana Montes durante la degustación, quien también quiso felicitar y agradecer a la comisión de fiestas por su trabajo y dedicación.
Ya entrada la tarde, la jornada fue llegando a su fin entre un ambiente alegre y familiar. Las canciones de tonada interpretadas por “Carlinos” pusieron el broche final a un día grande lleno de emoción y convivencia en San Martín del Mar, con una de las últimas fiestas parroquiales del año en Villaviciosa.
- Lola Fernández, recibe en Villaviciosa el título de "Abuela campesina" del año: "Es un ejemplo de fuerza y dignidad"
- El regreso de una mítica banda de Villaviciosa con una entrega que incluye cinco temas: 'Hemos logrado producir un EP sin concesiones de ningún tipo
- El Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias entrega la 'Gaita de oro' a su directora, Elena Alonso: 'Es un referente para todos
- San Salvador de Priesca, joya prerrománica de Villaviciosa, recupera su esplendor: sin coches, estrena área recreativa y recupera los milenarios murales
- El hostelero asturiano que no se muerde la lengua ante los comentarios críticos en internet: 'Hay gente que no está civilizada para salir de casa
- Villaviciosa rescata la memoria en piedra de la antigua Maliayo: estos son los detalles (y la historia) de la reconstrucción de la muralla
- Villaviciosa rinde homenaje al pintor Luis Fernando Aguirre: 'Mi padre siempre llevó este lugar en su corazón
- El 'Palacio del cine' cumple 80 años: Villaviciosa reconoce al gestor Cándido Cambiella y proyecta 'La tragedia de la Bounty', la primera película que se vio en el teatro en 1945