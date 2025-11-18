Los atascos estivales reactivan la exigencia de la glorieta de El Riañu: la reclamación municipal para mejorar el principal acceso a Villaviciosa

Los importantes atascos registrados este pasado verano, y que van a más año tras año, han rearmado la reclamación de Villaviciosa para que se ejecute de una vez por todas la esperada glorieta de El Riañu. Se trata de una actuación que, según el alcalde maliayés, el socialista Alejandro Vega Riego, ya debió de construirse hace muchos años. Concretamente, coincidiendo con las obras para la llegada de la Autovía del Cantábrico (A-8) al concejo.

En el cruce de El Riañu confluye el tráfico de la zona de Tazones por la carretera N-632 con el que llega a la Villa procedente de Oviedo y de Gijón, a través de la Autovía del Cantábrico y de la Oviedo-Villaviciosa (A-64). Los atascos son recurrentes todos los veranos en un enclave que también es complicado desde el prisma de la seguridad vial.

La exigencia de Villaviciosa se dirige al Gobierno del Principado y al Ministerio de Transportes, habida cuenta de que en ese cruce se encuentran una carretera de titularidad autonómica con otra estatal, administración a la que se apunta desde el Ayuntamiento por la vinculación de esta obra con la autovía.

"Villaviciosa hizo dos rotondas con cargo al presupuesto municipal que debían de haber sido financiadas una por el Estado y otra por el Principado de Asturias. Desde luego, no estamos dispuestos a que una necesidad tan importante y tan clarase siga sin atender por parte, en este caso, del gobierno del Estado o del Principado, sean del signo que sean", indicó Vega en el último Pleno municipal.

"El desastre de Fabares, que obligó a gastar millones de euros, dejó sin resolver los enlaces y la entrada a Villaviciosa. El Ministerio tiene esa deuda con el municipio y es una necesidad", había asegurado el regidor maliayés previamente.

En la misma sesión plenaria, y también en cuestión de seguridad vial, el alcalde también advirtió de que el Ayuntamiento, en línea con los vecinos de la parroquia, está "disconforme" con una parte de la ejecución de las obras de la carretera de Priesca. Concretamente, en lo que conlleva de limitación del ancho y a la capacidad de maniobra en muchos puntos. "Se ha reclamado por escrito a la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias que no se proceda a la recepción de las obras hasta que no se subsanen los incumplimientos indicados en lo relativo a las disposiciones de la circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos", indicó Alejandro Vega.