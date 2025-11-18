Fallece en Villaviciosa José Antonio Rodríguez García, florista de la plaza de abastos y referente local: "Era pura bondad y simpatía, sabía todo de su oficio"

José Antonio Rodríguez García, florista de referencia en Villaviciosa, falleció ayer lunes a los 82 años. La capital maliayesa amaneció este martes con la triste noticia sobre la pérdida de uno de los más emblemáticos y queridos vendedores de la plaza de abastos.

Rodríguez García, con más de medio siglo de trayectoria en el arte floral, llevaba más de una década al frente de su puesto en el mercado de la Villa. Su negocio era un punto de obligada visita para los amantes de las flores y las plantas, reconocido por la calidad y la variedad de su oferta, y también por ser gran aficionado a los cactus, crasas y suculentas, de las que era un experto consumado.

Natural de Siero, inició su vida laboral en el ámbito floral desde muy joven. Fue jardinero municipal en Pola de Siero y gestionó modernos invernaderos propios, además de recorrer durante décadas ferias y mercados de toda Asturias con sus plantas y flores.

Un hombre "que se hacía querer"

“Las plantas y la belleza de las flores, con todas sus formas, tamaños, colores y significados, son mi debilidad. Para mí es un mundo fascinante y mi mayor afición”, solía decir José Antonio Rodríguez uno de los grandes expertos de Asturias en floristería, que transmitía una pasión contagiosa por su oficio.

La noticia de su muerte ha causado un profundo pesar entre los comerciantes de la plaza de abastos maliayesa. “Lo queríamos mucho. Era un gran compañero,gran profesional y una excelente persona que se hacía querer”, expresaron consternados.

También sus clientes y amigos lamentaron la pérdida: “Era pura bondad y simpatía y un gran experto en flores, plantas y cactus. Siempre nos aconsejaba con cariño sobre sus cuidados. Lo sabía todo del mundo floral".