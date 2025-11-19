Marga Figaredo, "leyenda" de La Portalina, se jubila tras 45 años en la mítica panadería de Villaviciosa: "Ha sido sonrisa diaria y apoyo constante de la comunidad"
Amigos y vecinos la homenajearon con una fiesta sorpresa para mostrar su afecto y admiración a una mujer "ejemplar" en su vida y en su trayectoria profesional
Vicente Alonso
Emoción y gratitud colectiva en el acto de homenaje que le rindieron amigos y vecinos a Margarita Figaredo González, "Marga", mujer muy apreciada en Villaviciosa y uno de los rostros más reconocibles de la emblemática panadería La Portalina. Se jubila tras 45 años de dedicación a un establecimiento que es referente y sinónimo de calidad, que acumula varios premios nacionales a sus elaboraciones. Ella, "una leyenda", pasa a disfrutar de un merecido retiro y sus allegados no quisieron dejar pasar la oportunidad de mostrarle su afecto y reconocimiento. Así, por sorpresa, le organizaron una espicha a la que acudieron más de 130 personas y que fue una cita que no olvidará.
"Marga es una gran persona, amiga fiel y siempre dispuesta a ayudar. Ahora tendrá más tiempo para seguir apoyando y disfrutando de muchas cosas que tanto le gustan. Disfruta de tu libertad y tu vida Marga", expresaron emocionados sus amigos durante la fiesta. La celebración, que tuvo lugar en la sidrería El Roxu, fue todo un homenaje a una mujer que durante más de cuatro décadas ha sido mucho más que una panadera, pues "ha sido confidente, sonrisa diaria, apoyo constante y alma" activa de la comunidad maliayesa.
Un pan con 65 velas
A lo largo de sus 45 años en La Portalina, Marga Figaredo no solo ha atendido a generaciones de vecinos con su trato cercano y profesional, sino que ha participado en numerosas iniciativas locales como las de Semana Santa, las fiestas de Nuestra Señora del Portal y en diferentes colaboraciones en eventos culturales y vecinales.
El acto de reconocimiento organizado por sus amigostuvo como motivo central su jubilación, pero el destino quiso añadir un detalle más: Marga cumplía también 65 años, lo que convirtió la celebración en doble.
Entre los regalos que recibió durante la cita, este pasado sábado, destacan un teléfono móvil "para su nueva etapa", un cheque regalo para viajar, varios ramos de flores y un pan gigante con 65 velas, un guiño perfecto a su trayectoria en La Portalina y a su pasión por el oficio.
"Emocionada y agradecida"
Marga, visiblemente emocionada, agradeció el gesto con unas palabras. "El mejor regalo que me habéis hecho no es solo esta fiesta, es vuestra compañía, vuestra amistad y vuestro cariño. Me siento muy emocionada y agradecida, Este día no lo voy a olvidar nunca", destacó la homenajeada, que recibió un aplauso largo y cargado de admiración.
La jubilación de Marga "supone el cierre de una etapa ejemplar" y abre otra de disfrute junto a sus numerosos amigos y aficiones, destacaron los asistentes a la fiesta.
- Fallece en Villaviciosa José Antonio Rodríguez García, florista de la plaza de abastos y referente local: 'Era pura bondad y simpatía, sabía todo de su oficio
- Los atascos estivales reactivan la exigencia de la glorieta de El Riañu: la reclamación municipal para mejorar el principal acceso a Villaviciosa
- El regreso de una mítica banda de Villaviciosa con una entrega que incluye cinco temas: 'Hemos logrado producir un EP sin concesiones de ningún tipo
- El Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias entrega la 'Gaita de oro' a su directora, Elena Alonso: 'Es un referente para todos
- Villaviciosa rinde homenaje al pintor Luis Fernando Aguirre: 'Mi padre siempre llevó este lugar en su corazón
- El 'Palacio del cine' cumple 80 años: Villaviciosa reconoce al gestor Cándido Cambiella y proyecta 'La tragedia de la Bounty', la primera película que se vio en el teatro en 1945
- San Martín de Tours no falla en Villaviciosa: “Estas fiestas son el alma del pueblo, aquí nos reencontramos todos
- Villaviciosa acogerá en diciembre un homenaje musical y solidario al añorado Gabriel González Tuya: esta es la fecha y el programa de actuaciones