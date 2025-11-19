Marga Figaredo, "leyenda" de La Portalina, se jubila tras 45 años en la mítica panadería de Villaviciosa: "Ha sido sonrisa diaria y apoyo constante de la comunidad"

Emoción y gratitud colectiva en el acto de homenaje que le rindieron amigos y vecinos a Margarita Figaredo González, "Marga", mujer muy apreciada en Villaviciosa y uno de los rostros más reconocibles de la emblemática panadería La Portalina. Se jubila tras 45 años de dedicación a un establecimiento que es referente y sinónimo de calidad, que acumula varios premios nacionales a sus elaboraciones. Ella, "una leyenda", pasa a disfrutar de un merecido retiro y sus allegados no quisieron dejar pasar la oportunidad de mostrarle su afecto y reconocimiento. Así, por sorpresa, le organizaron una espicha a la que acudieron más de 130 personas y que fue una cita que no olvidará.

"Marga es una gran persona, amiga fiel y siempre dispuesta a ayudar. Ahora tendrá más tiempo para seguir apoyando y disfrutando de muchas cosas que tanto le gustan. Disfruta de tu libertad y tu vida Marga", expresaron emocionados sus amigos durante la fiesta. La celebración, que tuvo lugar en la sidrería El Roxu, fue todo un homenaje a una mujer que durante más de cuatro décadas ha sido mucho más que una panadera, pues "ha sido confidente, sonrisa diaria, apoyo constante y alma" activa de la comunidad maliayesa.

Un pan con 65 velas

A lo largo de sus 45 años en La Portalina, Marga Figaredo no solo ha atendido a generaciones de vecinos con su trato cercano y profesional, sino que ha participado en numerosas iniciativas locales como las de Semana Santa, las fiestas de Nuestra Señora del Portal y en diferentes colaboraciones en eventos culturales y vecinales.

El acto de reconocimiento organizado por sus amigostuvo como motivo central su jubilación, pero el destino quiso añadir un detalle más: Marga cumplía también 65 años, lo que convirtió la celebración en doble.

Foto de familia de los asistentes a la fiesta sorpresa. / Vicente Alonso

Entre los regalos que recibió durante la cita, este pasado sábado, destacan un teléfono móvil "para su nueva etapa", un cheque regalo para viajar, varios ramos de flores y un pan gigante con 65 velas, un guiño perfecto a su trayectoria en La Portalina y a su pasión por el oficio.

"Emocionada y agradecida"

Marga, visiblemente emocionada, agradeció el gesto con unas palabras. "El mejor regalo que me habéis hecho no es solo esta fiesta, es vuestra compañía, vuestra amistad y vuestro cariño. Me siento muy emocionada y agradecida, Este día no lo voy a olvidar nunca", destacó la homenajeada, que recibió un aplauso largo y cargado de admiración.

La jubilación de Marga "supone el cierre de una etapa ejemplar" y abre otra de disfrute junto a sus numerosos amigos y aficiones, destacaron los asistentes a la fiesta.