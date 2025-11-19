Villaviciosa organiza un campamento infantil para la conciliación familiar en Navidad: estas son las fechas y las condiciones de inscripción
La actividad se destina a menores de tres a doce años, que se dividirán en dos grupos de edad paras las actividades
J. A. O.
El Ayuntamiento de Villaviciosa, a través del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento, pone en marcha de forma gratuita un campamento urbano infantil de Navidad. Su objetivo es dar oportunidades para la conciliación familiar y laboral, al tiempo que se ofrece recursos educativos saludables y de adquisición de habilidades durante el periodo vacacional.
Los destinatarios de esta actividad son menores de tres a doce años, que se dividirán en dos grupos. De tres a seis años y de siete a doce años. El lugar donde se impartirá será el C.P. Maliayo y las plazas serán gratuitas, con un máximo de 70 setenta. Respecto a la existencia de necesidades especiales, el Ayuntamiento valorará cada petición que se presente según las necesidades, en coordinación con las familias, teniendo en cuenta que es un recurso enmarcado en servicios sociales generales y no especializados.
Las fechas de realización será los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero. El horario irá de 08:30 a 14:30 horas, siendo el horario de entrada de 8:30 a 9:00 horas y de salida de 14:00 a 14:30 horas.
La inscripción se realizará hasta el 24 de noviembre (inclusive). Las solicitudes están disponibles en el Centro Municipal de Servicios Sociales (Calle del Agua nº 9) o en el servicio de Información del Ayuntamiento. Deben entregarse en el Registro, aunque existe la posibilidad de utilización de la sede electrónica.
El día 3 de diciembre podrá visualizarse en la web del Ayuntamiento de Villaviciosa el listado provisional de admitidos, indicándose solamente el número de registro.
Las actividades se ajustarán en todo momento a las recomendaciones sanitarias que pudieran darse. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 985 89 21 90
