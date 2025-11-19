Villaviciosa vuelve a participar en las "Extensiones" del Festival Internacional de Cine de Gijón: estas son las fechas y horas de las proyecciones que acogerá el Teatro Riera

Villaviciosa vuelve a formar parte de la programación del Festival de Cine de Gijón y lo hace con varias proyecciones en el Riera, teatro que está celebrabdo en este momento sus ochenta años de vida. En concreto, esta semana se podrá disfrutar de tres películas (jueves 20, viernes 21 y sábado 22) dirigidas a distintos tipos de público.

Estos actos se desarrollan a través del programa de “Extensiones” del festival gijonés y gracias a la colaboración que se mantiene con el Ayuntamiento maliayés. Se cumplen ya diez años desde que se inició esta cooperación y la edil de Cultura Reyes Ugalde destacó “el interés en continuar con la apuesta por un cine que enriquece la oferta cultural local, se dirige a distintos públicos, promueve la diversidad de relatos y añade nuevas perspectivas que reflejan la complejidad de la sociedad actual”.

Lo que sigue es el programa que se inicia este jueves y culmina el sábado, con el detalle de horarios, títulos y temáticas de las películas de las que va a poder disfrutarse en la Villa. La entrada es libre hasta completar aforo en todos los casos.

Público adulto

"¡Gloria!" - Jueves, 20 de noviembre, a las 19.30 horas. Proyección en VOSE

"Una de las grandes revelaciones de la Berlinale, Mejor Película en Seattle y Mejor Ópera Prima en los Globos de Oro que otorga la prensa italiana, la música no podía dejar de tener especial protagonismo en la vibrante e inspiradora primera película de la compositora y cantante italiana Margherita Vicario. Fusionando con valentía y desparpajo el barroco, el pop y el cuento de hadas moderno, ¡Gloria! nos sumerge en las intrigas de un convento de la Italia del siglo XIX en el que ingresa una dotada compositora, la cual debido a los celos de sus compañeras terminará por convertirse en una especie de Cenicienta de clausura", dice el texto promocional de la película.

"Tres amigas" - Viernes 21 de noviembre, a las 19.30 horas. Proyección en VOSE

"Con sus lazos tendidos de nuevo hacia Rohmer, Hong y Allen, Mouret sitúa esta obra en la línea de sus anteriores Las cosas que decimos, las cosas que hacemos y Crónica de un amor efímero, como un saltarín y seductor enredo sentimental, reñado de chispeantes diálogos y divertidas situaciones, fuera de los cánones del género, y donde sobresale un elenco de lujo capitaneado por Camille Cottin (Vacaciones con mamá), Sara Forestier (Los nombres del amor), India Hair Camille regresa) y el siempre impecable Vincent Macaigne", señala la sinopsis sobre el film.

Para público infantil y familiar

"Mi vida a lo grande"- Sábado 22 de noviembre, a las 18.30 horas. Proyección en español

"Película ganadora de la sección Contrechamp en el Festival de Annecy y nominada como Mejor Largometraje de Animación en los European Film Awards de la Academia del Cine Europeo. Una joya de la animación stop-motion, con canciones, humor y reflexión. Ben tiene doce años, canta en una banda de rock con sus amigos y es un buen estudiante. Sin embargo, tiene un problema: su peso. Le encanta comer y no se le da nada mal cocinar, pero sufre el acoso de varios compañeros de clase y hasta de su profesor de gimnasia, sus padres divorciados no saben qué hacer y la enfermera del colegio también está preocupada", se explica sobre la cinta.