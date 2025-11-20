Las alegaciones ante el Ministerio retrasan el saneamiento de Rodiles, con dos centenares de pozos negros junto a la ría de Villaviciosa

Las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para autorizar la ocupación del dominio público-marítimo han retrasado aún más la tramitación previa a la esperada ejecución de las obras de saneamiento de Rodiles y Misiegu. Según han puesto de manifiesto los residentes, en esa zona del concejo maliayés existen dos centenares de pozos negros sin tratar. La intención del Principado era licitar las obras este año e, incluso, que pudieran comenzar, para lo cual tiene consignada ya una partida de 200.000 euros en los presupuestos de este año. Sin embargo, la demora acumulada por el proyecto en Madrid complica esos objetivos.

Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa ya se han realizado gestiones para tratar de agilizar un proyecto que se considera clave para la mejora medioambiental de la costa y la ría maliayesa. Lograrlo o no depende en muy buena medida de lo que suceda con las alegaciones que han ido presentadas ante el Ministerio. En caso de que no se tengan en cuenta, el proyecto quedaría aprobado y ya se podría proceder a su licitación por parte del Principado. En cambio, si se aceptan alguna o todas, su contenido debería ser incorporado al proyecto.

El expediente de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obra es el último paso para lograr la autorización administrativa necesaria para que el Principado pueda llevar a cabo la licitación de las obras. El plazo de información pública del proyecto concluyó el próximo 11 de agosto.

El proyecto, debido a la amplitud del ámbito geográfico, se ejecutará por fases, dando prioridad a las poblaciones más próximas a la ría, con el fin de concentrar la inversión en la mejora ambiental de la reserva natural. También se analizará el funcionamiento de la red de saneamiento en el caso de infraestructuras ya existentes y desarrolladas con acometidas domiciliarias en algunas localidades. Así, la primera parte del plan incluye la zona de Rodiles, dado que es uno de los principales arenales de Asturias, y los núcleos de viviendas de El Picu y Onón en Tornón. Todos ellos situados en pleno borde de la ría.