Más de cinco millones de euros del Leader y el Tique Rural para dinamizar la Comarca de la Sidra: de una pumarada en Villaviciosa a la mejora del puerto de Tazones o los terrarios en Sariego

Una plantación de manzanos de sidra en la localidad maliayesa de Llames, la colocación de placas solares para mejorar la eficiencia energética de la cofradía de pescadores de Tazones y un taller artesano de terrarios de planta natural en Sariego. Son sólo tres ejemplos de iniciativas que que ha recibido ayudas movilizadas por el Principado a través de los Fondos Leader y del llamado "tique rural" para poner en marcha sus proyectos y "seguir mejorando", como reconce Gonzalo Giribet, patrón mayor de los pescadores de Tazones. "Nos ayudaron mucho con la instalación de las placas solares y estamos pensando en hacer ampliación para ponerlas a funcionar al cien por cien, además de una traspaleta para mover aparejos y un programa informático de facturación que ya está concedido, en coordinación con la cofradía de Lastres", señala Giribet.

Estos proyectos recibieron ayer la visita del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, quien anunció, además, que movilizará 5.126.554 euros de fondos Leader hasta 2027 para fomentar el desarrollo económico de la Comarca de la Sidra (Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa). Los dos municipios costeros, Villaviciosa y Colunga, contarán además con 596.531 euros del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.

Durante la visita, Marcos ha valorado el trabajo realizado por este grupo de acción local durante sus 25 años de trayectoria, un periodo en el que ha recibido casi 28 millones en ayudas para 703 proyectos que han generado una inversión de 51,9 millones. "Estas iniciativas ayudaron a sostener 827 puestos de trabajo y crearon otros 375. En la última convocatoria, el grupo ha gestionado 20 expedientes del tique rural, con un 60% de solicitudes de mujeres".

El titular de Medio Rural destacó también "la importante labor de este grupo para impulsar el turismo rural y la agroindustria", en una zona ligada especialmente a la manzana y a la cultura sidrera.

El Principado destina el 25% de los fondos Feader al desarrollo rural, un porcentaje que triplica la media nacional (8%) y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea (5%), añadió el responsable del Principado. Estos números, subraya Marcos, "consolidan a Asturias como una comunidad de referencia en la gestión de estos recursos". También ha recordado que varias autonomías se han interesado por replicar en sus territorios el modelo del tique rural.

Por otro lado, el consejero alerta sobre la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) de cara al próximo marco financiero." Esta medida afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, el que financia el desarrollo rural", recuerda. El gobierno de Asturias ya ha trasladado su preocupación al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y pretende sumar fuerzas para revertir esta propuesta.