La Cámara de Comercio impulsa la digitalización de las empresas de la Comarca de la Sidra desde su delegación en Villaviciosa

La Antena Cameral de Villaviciosa celebró este jueves, en el marco de su programa “Dinamiza con...”, un networking con la participación de alrededor de quince empresas de la Comarca de la Sidra. El objetivo de la iniciativa es por fomentar la digitalización y el intercambio de experiencias a través de una charla que corrió a cargo de la experta en comunicación Miriam Rodríguez, fundadora-directora del Estudio Creativo MirandGo. Rodríguez ofreció una ponencia práctica sobre el uso de redes sociales, profundizando en cómo gestionar sus riesgos y maximizar sus oportunidades para los negocios.

El encuentro tuvo lugar el Espacio Emprendedores, ubicado en el Edificio Ateneo. Durante la reunión, los asistentes participaron en dinámicas interactivas que les sacaron de su zona de confort y le permitieron poner en práctica los conocimientos compartidos. Al finalizar, se abrió un espacio de debate para que cada participante aportara su visión y reflexionara sobre su propio negocio.

“Dinamiza con...” es un programa pensado para ofrecer a emprendedores, empresas y entidades de la comarca un foro para reflexionar y debatir sobre cuestiones clave que afectan al tejido empresarial local.