El comercio de Villaviciosa celebrará por todo lo alto el "black friday": cheques de 50 euros y espectáculo de "lightpainting" en la plaza del Ayuntamiento

La Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) ha presentado su campaña del "black friday", diseñada para "ofrecer experiencias diferentes y premiar la fidelidad de quienes apuestan por el comercio, la hostelería y los servicios locales". La cita será el próximo viernes, día 28, cuando la novedosa actividad de "lightpainting" inundará la plaza del Ayuntamiento y, además, los participantes podrán optar a cheques de 50 euros.

Para participar, basta con presentar un ticket de compra igual o superior a 20 euros, emitido entre el 24 y el 28 de noviembre en cualquiera de los más de 120 establecimientos asociados a Acosevi.

El "lightpainting" es una divertida técnica fotográfica que consiste en registrar el movimiento de una o varias fuentes luminosas en un ambiente oscuro o de muy baja luz. De esta forma, las personas que pasen por el photocall habilitado utilizarán una linterna para dejar volar su imaginación y pintar, por ejemplo, formas o letras. Como recuerdo de esta experiencia, recibirán una foto digital de su original posado.

Destino comercial y de ocio

"La acción busca diferenciarse de las agresivas promociones de las grandes superficies y ofrecer una experiencia única”, señalan desde Acosevi. Reconocen que no pueden competir con descuentos imposibles de asumir para el pequeño comercio, pero subrayan que durante todo el año trabajan para sorprender a sus clientes con propuestas innovadoras como el "lightpainting", que refuerza el potencial de Villaviciosa como destino comercial y de ocio.

La iniciativa se suma a las promociones individuales de distintos establecimientos, con descuentos en sectores como moda, calzado, perfumería, complementos, belleza, tecnología o electrodomésticos, entre otros

Por otro lado, Acosevi ya prepara la campaña de Navidad, que incluirá una nueva edición del sorteo de 4.000 euros repartidos en cheques de 200 euros. Además, está confirmada la participación de Papá Noel, que atenderá a los más pequeños mediante videollamadas los días 20 y 21 de diciembre, con una gran recepción en las calles el día 24.