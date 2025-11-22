Ángela Rivero del Valle, la niña maliayesa finalista del concurso nacional de Aqualia: "El agua es esencial, no hay que desperdiciarla"

El Ayuntamiento de Villaviciosa y Aqualia entregaron en el salón de Plenos del Consistorio maliayés a Ángela Rivero del Valle, alumna del Colegio San Rafael, el premio que la reconoce como finalista del Concurso Digital de Dibujo Infantil convocado por la empresa de gestión del agua bajo el lema "Misión sostenible: acción salvar el planeta", a través de la web aqualiayods6.com. A la iniciativa pudieron presentarse los escolares de 3º y 4º de Primaria de los centros educativos de Villaviciosa, que recibieron las bases y orientaciones necesarias para participar.

Entre más de 9.100 participantes de toda España, la joven maliayesa logró situarse entre las finalistas, un reconocimiento a su esfuerzo y creatividad. Durante el acto, Ángela Rivero recibió varios obsequios: una tarjeta regalo para material deportivo valorada en 30 euros, una mochila, una botella reutilizable y una tablet de 10,1 pulgadas.

El dibujo premiado. / V. Alonso

La entrega de premios estuvo presidida por la concejala de Cultura, Reyes Ugalde; el jefe de Producción de FCC Aqualia en Asturias, Julio Lasaosa, y el responsable de la compañía en Villaviciosa, David Casado. Todos ellos felicitaron a la alumna por su logro y destacaron la importancia de fomentar la participación escolar en iniciativas de sensibilización medioambiental. También acompañaron a la premiada su madre, Ángela del Valle, y la jefa de Estudios del Colegio San Rafael, María Paz Prida.

"Guardianes sostenibles"

En esta edición, los participantes debían demostrar su creatividad acompañando a los "Guardianes Sostenibles" en una aventura centrada en la protección del agua, la biodiversidad y los recursos naturales, con el objetivo de promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Desde Aqualia señalaron que “la implicación de los escolares demuestra la importancia de educar en sostenibilidad desde edades tempranas”.

El dibujo digital presentado por Ángela, de 9 años, transmitía un mensaje claro sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y, en especial, el agua como recurso vital. "El agua es esencial para el planeta. Es necesaria para los seres humanos, los animales y las plantas. Por eso debemos cuidarla entre todos y no desperdiciarla. Es algo que me preocupa mucho", explicó la alumna, muy contenta al recibir el galardón.

Educación para la sostenibilidad

Más de 9.100 estudiantes de municipios donde opera Aqualia participaron en la XXII edición del concurso, que ofreció cerca de 5.300 horas de formación digital en sostenibilidad. Desde su creación en 2002, la iniciativa ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre el valor del agua, su gestión y el esfuerzo necesario para garantizar su acceso.

El proyecto, que celebra su 23.ª edición, “busca fomentar una mayor conciencia sobre cómo llega el agua a los hogares, la necesidad de un consumo responsable y los procesos de depuración y reutilización”, explican los organizadores. La actividad forma parte del programa educativo que Aqualia desarrolla en centros escolares y universitarios para divulgar el ciclo integral del agua y promover un uso responsable de este recurso esencial.