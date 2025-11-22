La CUOTA autoriza el saneamiento de Rodiles y Misiegu: así está el esperado proyecto

A la espera de obtener el visto bueno definitivo de la Demarcación de Costas para llevar a cabo la actuación, el Principado sigue dando pasos adelante para ejecutar las obras de saneamiento de Rodiles y Misiegu, en el entorno de la ría de Villaviciosa. Así, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) acaba de dar el visto bueno a la actuación, consistente en la ejecución de una nueva red de saneamiento que intercepte los vertidos de todos los núcleos de población del ámbito y los derive hacia los colectores de saneamiento existentes, con el posterior tratamiento de las aguas en la estación depuradora de Villaviciosa.

En total, el proyecto incluye la ejecución de unos 4.677 metros de colectores, además de seis estaciones de bombeo con 605 metros de impulsión. Las propiedades privadas y los caminos públicos que resulten afectados por la actuación serán repuestos.

Demora

La intención del Principado era licitar las obras en 2025 e, incluso, que pudieran comenzar en este último tramo del año, para lo cual tiene consignada ya una partida de 200.000 euros en los presupuestos del ejercicio. Sin embargo, la demora acumulada por el proyecto en Madrid ha complicado esos objetivos.

El expediente de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obra es el último paso para lograr la autorización administrativa necesaria para que el Principado pueda llevar a cabo la licitación de las obras. El plazo de información pública del proyecto ya concluyó el pasado día 11 de agosto.

Debido a la amplitud del ámbito geográfico, la actuación se ejecutará por fases, dando prioridad a las poblaciones más próximas a la ría, con el fin de concentrar la inversión en su mejora ambiental de la reserva natura. También se analizará el funcionamiento de la red de saneamiento en el caso de infraestructuras ya existentes y desarrolladas con acometidas domiciliarias en algunas localidades. Así, la primera parte del plan incluye la zona de Rodiles, dado que es uno de los principales arenales de Asturias, y los núcleos de viviendas de El Picu y Onón en Tornón. Todos ellos están situados en pleno borde de la ría.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villaviciosa se han realizado gestiones para tratar de agilizar un proyecto que se considera clave. Los vecinos ya se han concentrado ante el Consistorio para protestar.