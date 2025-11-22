Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el letrado maliayés Manuel Antonio Tuero que logró la absolución de Oubiña en el juicio de "Nécora" y defendió a Marcial Dorado

"Era muy asturiano y estaba orgulloso de sus orígenes. Todos los años regresaba y veraneaba en Asturias con mi hermana Isabel", indicó su hijo José Antonio Tuero

Manuel Antonio Tuero.

Manuel Antonio Tuero. / LNE

Luis Ángel Vega

Oviedo

El abogado maliayo Manuel Antonio Tuero Madiedo falleció este viernes en Madrid a los 88 años. Tuero tenía despacho en la capital de España y se hizo conocido por defender y lograr la absolución del narco gallego Laureano Oubiña y su mujer Esther Lago en el mediático juicio de la "operación Nécora", a principios de los años noventa. También defendió a Marcial Dorado y a Mohamed Ghaleb Kalaje, supuesto jefe de finanzas de la célula española de Al Qaeda. Aparte de abogado, fue también juez y profesor universitario, así como directivo de empresa del INI.

"Era muy asturiano y estaba orgulloso de sus orígenes. Todos los años regresaba y veraneaba en Asturias con mi hermana Isabel", indicó su hijo José Antonio Tuero, también abogado en Madrid. Tuero añadió que el finado "era un excelente abogado y un magnífico padre".

La muerte de Manuel Antonio Tuero ha sido muy sentida por la profesión letrada madrileña. Era un hombre muy conocido y en diciembre de 2007 encabezó, aunque sin éxito, una de las candidaturas a decano del Colegio de Abogados de Madrid. Uno de los momentos más importantes de su vida fue su participación en la guerra de Sidi Ifni, en el año 1957. Intervino en el primer salto paracaidista de este guerra y más tarde sería presidente de la Hermandad de Excombatientes de Ifni-Sahara.

Sindicato vertical

En Asturias, fue miembro de la estructura del Estado en los años sesenta y setenta, y estuvo muy vinculado a Llanes. Fue delegado comarcal de Sindicatos en Tineo y secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Trabajo en Asturias. De 1966 a 1969 tuvo la responsabilidad sindical comarcal en Llanes, y durante esa etapa promovió numerosos cursos formativos del Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO). Luego fue nombrado vicesecretario provincial de Ordenación Social en Huesca, siendo homenajeado por un nutrido grupo de llaniscos en el restaurante Venecia. En 1980 figuró en las listas de Falange Española de las JONS para las elecciones al parlamento catalán, pero cuatro años más tarde fue expulsado del partido.

Alejado de la política, abrió despacho en Madrid en el año 1981, defendiendo a los ya citados Oubiña y Marcial Dorado. Con éste mantenía aún contacto en la década pasada. Fue a visitarle a prisión y el narco gallego le desmintió que hubiese tenido contacto con Alberto Núñez Feijóo desde el año 1998. Eran los tiempos en que se divulgó la famosa foto de Dorado y Feijóo en una embarcación a pleno sol.

También fue defensor de dos de los siete policías juzgados por la desaparición del Nani, aquel vidrioso asunto de corrupción policial. Y entre sus clientes se contó el sirio con nacionalidad española Mustafá Setmarian, el considerado "demonio rojo de Bin Laden", instigador teórico de la yihad, y además buscado por el brutal atentado del restaurante asturiano El Descanso, en Madrid, en 1985.

Tuero será incinerado este sábado en Madrid, y el jueves que viene se celebrará una misa funeral en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid a las ocho y cuarto de la tarde.

