Adjudicada la obra de la carretera de Miravalles: así es el proyecto que ejecutará el Principado

La Consejería de Movilidad ha adjudicado por 2.668.050 euros las obras de mejora de la carretera de Miravalles, la AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera), en un tramo de 10,6 kilómetros. El proyecto incluye la rehabilitación del firme y la reposición de la señalización y de las barreras de seguridad, así como la construcción de tres muros de hormigón.

En el primero de los dos tramos en los que se desarrollarán las obras, que va desde el inicio de la vía hasta la localidad de Bayones, se ampliará también el ancho medio de la calzada hasta los 5,50 metros y se creará un nuevo sistema de drenaje.

En el segundo tramo, entre los kilómetros 7,5 y 11, además de adecuar el pavimento, se construirán los tres muros de sostenimiento de hormigón.

Con la adjudicación de las obras culmina un proceso de varios años de reivindicaciones, desde que el actual gobierno municipal incluyera la actuación entre las peticiones de mejoras de carreteras del concejo al Principado. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, llevó por primera vez esta reclamación al Pleno, aprobándose una moción, el 22 de octubre de 2020.

"Quiero agradecer expresamente al gobierno del Principado que haya cumplido el compromiso con este proyecto, con una inversión tan importante y necesaria por la que este gobierno socialista lleva trabajando desde hace años, al contrario que hicieron otros, que gobernaron toda la vida aquí, y no se acordaron de esta carretera y de otras hasta que los mandamos a la oposición", valoró Vega. "Quiero recordar, como ya dije en el Pleno, que un concejal del PP que decía actuar entonces como líder vecinal, anunció que tenía el compromiso del diputado José Manuel Felgueres de que, si ganaban las elecciones, arreglarían la carretera. Resulta que lo que hizo a continuación el PP es votar en la Junta dos veces en contra del presupuesto que ahora permitirá arreglarla", añadió el regidor.

Vega también agradeció "el apoyo de todos los grupos que, al contrario que el PP y VOX, votaron los presupuestos para arreglar esta carretera, y a todos los delegados territoriales y vecinos de las parroquias de la zona que de buen fe se preocuparon y reclamaron esta obra". "La realidad es que el PP de Villaviciosa ha votado en contra de todas las mejoras que hemos hecho en estos años en estas parroquias: las mejoras en las escuelas, el puente de Bayones, los arreglos en caminos y, ahora, esta carretera, lo que creo que les debería hacer reflexionar", concluyó el alcalde maliayés.