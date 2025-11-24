Alarma en Villaviciosa por las fuentes secas en numerosas parroquias: "Nunca se vio algo así"

El avance del cambio climático, está dejando una huella visible en el paisaje rural. La drástica reducción de caudales en fuentes y manantiales obligó el pasado verano a imponer restricciones de agua en concejos como Villayón, Candamo, Quirós o Teverga. El año hidrológico recién concluido (de octubre de 2024 a septiembre de 2025) fue calificado como muy seco por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 1.014,9 litros por metro cuadrado, un 19 % menos que la media del periodo 1991–2020. Es el noveno más seco registrado en Asturias desde 1961.

Agustín Roces, en la fuente Los Palombos, en Valdediós.

En este escenario, en Villaviciosa crece la preocupación entre vecinos de parroquias como Bedriñana, San Martín del Mar, Amandi, Rozaes, San Pedru Ambás, Cazanes o San Justo, donde varias fuentes y manantiales se han secado por completo.

En San Pedru Ambás, Agustín Roces observa con inquietud cómo la fuente de Villabona ha dejado de manar. "En más de setenta años nunca la vi seca, ni los mayores la recuerdan así. Servía como lavadero y bebedero para el ganado. Ahora está completamente seca", lamenta.

Cerca, en Valdediós, también se ha agotado la fuente de Los Palombos. "Era histórica. Abastecía a los vecinos y las mujeres lavaban la ropa. Como curiosidad, los seminaristas del monasterio se aseaban aquí hace décadas. A su lado, el río Santi ha reducido su caudal de agua de forma alarmante y llega a secarse en verano", explica Roces.

Los Caños

Susana Rubio, de Amandi, describe una situación similar en la fuente de Los Caños, la principal del centro parroquial. "De niña venía con mi abuela a lavar la ropa. Era el lavadero público y punto de agua para vecinos y peregrinos del Camino del Norte. Ahora está completamente seca", dice con tristeza. Por su lado, Emilio Llera, también vecino de Amandi, subraya el valor patrimonial del enclave. "Esta fuente tiene un gran valor simbólico. Ya aparece documentada en 1807 por Ciriaco Miguel Vigil y es una pena perder algo tan ligado a la memoria colectiva. Verla seca es como si se apagara parte de nuestra historia" destaca Llera, para añadir que "cada vez nieva menos, y la nieve es la principal recarga de los acuíferos".

En Bedriñana, Marcelino Victorero tampoco esconde su asombro. "Jamás había visto la fuente de Orcea, entre Bedriñana y Abayu, completamente seca, ni siquiera en los veranos más calurosos. Es la primera vez que ocurre. Y lo que viene preocupa, con más calor y menos agua", resalta.

Vecinos de Rozaes muestran la misma inquietud ante la desaparición de caudales en fuentes históricas de la zona como El Fontán y Morvis.

San Martín del Mar

En San Martín del Mar también se advierte la sequedad de manantiales próximos a la capilla de El Requexu y al Albatros. Los vecinos de Tazones dicen que "de la fuente del Pedreru ya no pinga nada".

La desaparición de agua en fuentes tradicionales de Villaviciosa evidencia cambios profundos en el entorno natural y exige reflexionar sobre la gestión sostenible de los recursos hídricos, sostienen los vecinos. Aunque la situación preocupa, en lo que queda de otoño y a lo largo del invierno podrían recuperarse parte de los caudales que ahora han desaparecido.