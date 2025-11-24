Esta es la cita de Navidad que no te puedes perder: Villaviciosa ultima su ruta de los belenes (con premios y novedades)

Villaviciosa se ha asentado en la última década como uno de los destinos turísticos navideños con más tirón de Asturias gracias a su Ruta de los Belenes, una cita que cada año ha ido sumando aficionados de todas las edades y que ya prepara la edición de este año, que se inugurará el próximo día 6 de diciembre. Lo hará con el objetivo de superar lamarca delos 15.000 visitantes que registró el año pasado, en la celebración de su primera década de vida, y para ello hay algunas novedades.

La Ruta, presentada este lunes por la edil de Cultura del Ayuntamiento maliayés, Reyes Ugalde, acompañada por varios representantes de las entidades que colocan los belenes, contará con seis sedes y ocho belenes, tras recuperar la de la Plaza de Abastos, cerrada el año pasado por las obras de remodelación. Se podrán visitar los nacimientos de La Oliva, en la Fundación José Cardín; los belenes dela Casa de los Hevia, con las creaciones del Colegio San Rafael y la asociación Raitana; el Nacimiento de Las Clarisas, el de la Iglesia parroquial de Santa María, el Belén Napolitano del Museo de la Semana Santa y la creación cedida por la Asociación Belenista de Oviedo que se instalará en la Plaza de Abastos.

Todos ellos permanecerán abiertos entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas todos los días, incluidos los festivos, salvo las tardes de Nochebuena y Nochevieja. No obstante, los grupos grandes pueden concertar horarios especiales dadas las dimensiones de algunas sedes, como explica Enriqueta de Valdés, gerente de la Fundación Cardín.

"Este evento es una satisfacción enorme, la cita navideña por excelencia de la Villa, y queremos invitar a toda Asturias a vivir el espíritu de estas fiestas desde la tradición y la creatividad", apuntó la concejala, convencida de que "de nuevo batiermos récord de visitas con una afluencia mayor por del décimo aniversario" gracias a "la colaboración entre entidades: el Ayuntamiento, la Fundación Cardín, la Cofradía de Jesús Nazareno y la parroquia".

Novedades

Los nacimientos serán "diferentes a los del año pasado, siempre cambian", y se introducen nuevas figuras llegadas directamente de Italia y de Valencia. Además, en el belén de La Oliva habrá "una sorpresa", un elemento que no se había introducido hasta ahora y que se desvelará en la inauguración de esta creación. Nicolás Rodríguez, su artífice, lleva más de un mes trabajando en el montaje en la Fundación Cardín para crear "un enorme paisaje en el que la naturaleza prima sobre las figuras, de hecho creo que no las voy a colocar todas", confesaba este lunes mientras avanzaba en un trabajo primoroso, en un enorme belén en el que cada estrella es una pequeña luz de fibra óptima que debe ser fijada individualmente; el sol y la luna son latas de fabada del Gaitero con filtros y cada rama y cada piedra han sido colocadas concienzudamente.

Villaviciosa presenta la Ruta de los Belenes /

El reconocido belenista maliayés es de hecho el "alma mater" de la Ruta de los Belenes, un recorrido "que encanta a los niños y que se disfruta en familia, porque a los mayores los hace volver a la infancia". Él solo monta el nacimiento en la Fundación José Cardín, y suyo es el Belén Napolitano que se muestra en el Museo de la Semana Santa, con imágenes italianas ataviadas la moda del siglo XVIII, y que contará con figuras que representan a San Francisco de Asís, los Papas Benedicto XVI y Francisco. Un trabajo ingente por el que Nicolás Rodríguez se muestra, no obstante, suficientemente pagado con "la reacción de quienes vienen a hacer la ruta".

Las Clarisas mostrarán en su convento el nacimiento creado por la comunidad con la colaboración de la Asociación de la Danza del Portal, y ofrecerán la oportunidad de adquirir sus apreciados dulces artesanos. Y en la Casa de los Hevia, habrá espacio para las sorpresas con el arte de las personas con discapacidad de Raitana. La iglesia parroquial mostrará de nuevo el belén de Ovidio Vecino Busto, quien lleva 40 años colaborando con la comunidad, mientras que en la Plaza de Abastos se verá un Belén Bíblico Monumental, una creación exclusiva para cerrar el círculo navideño maliayés.

Pasaportes

Como todos los años habrá pasaportes que se podrán sellar en cada sede, y una vez completas se podrán introducir en las urnas instaladas al efecto y entrarán en el sorteo de una cesta navideña cuyo ganador será dado a conocer antes de la Cabalgata de los Reyes Magos. De hecho, serán ellos en persona los que extraigan la cartilla ganadora.

Y si aún hay quien tiene ganas de más representaciones navideñas, elconcejo también ofrece la posibilidad de visitar el belén marinero de Tazones. Y un poco más allá, "el de la iglesia de Lastres", ya en Colunga, recordó este lunes su párroco y arcipreste de Villaviciosa, Jesús García, presente en la presentación de la Ruta. "Es una creación que se repite igual todos los años, lo que has visto de niño lo puedes volver a ver de mayor, es completamente artesano y destaca el juego de luces", enumeró el sacerdote. Para contemplar el nacimiento de Cristo desde todas las perespectivas posibles, en unas fechas en las que el concejo se convierte en pequeña capital de la Navidad.