Villaviciosa cubrirá una de las principales necesidades de la escuela rural de Quintes: este es el proyecto municipal para el CRA Les Mariñes
La Junta de Gobierno aborda esta mañana la licitación del proyecto
J. A. O.
El Ayuntamiento de Villaviciosa da un paso más en su objetivo de mejorar los equipamientos educativos de la zona rural del concejo. La Junta de Gobierno tiene previsto abordar este lunes por la mañana la licitación de las obras de habilitación de un local de comedor en la escuela de Quintes, perteneciente al Colegio Rural Agrupado (CRA) Les Mariñes. Se trata, también, de una reivindicación de la comunidad educativa para favorecer la conciliación de las familias.
El servicio de comedor también cobra relevancia si se tiene en cuenta que en torno al diez por ciento del alumnado que acude al CRA procede de fuera de Les Mariñes, siendo su residencia principal el casco urbano de Villaviciosa o el vecino concejo de Gijón.
Contratación
Mientras se pone en marcha el proceso de contratación del comedor, las obras de construcción de la escuelina de Quintes avanzan de manera que, salvo sorpresa, será posible inaugurar el año que viene el que será el tercer centro de estas características del concejo maliayés y el segundo en la zona rural, algo que no tiene ningún otro municipio de la región. Esta nueva unidad para niños de hasta tres años de edad se habilita en el aula rural del CRA Les Mariñes en la parroquia de Quintes.
La escuelina en construcción cuenta con un presupuesto de algo más de doscientos mil euros, financiados con cargo a la última subvención de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Al igual que el resto de escuelinas de Villaviciosa, la de Quintes se incorpora a la red autonómica.
La nueva unidad dependerá de la escuela infantil de La Oliva, ubicada en la Villa, como ocurre ya con el aula de Venta les Ranes, abierta en septiembre de 2023 y que, de momento, es el único equipamiento de estas características en el medio rural maliayés.
