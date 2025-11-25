Fallece en Villaviciosa Herminio Sánchez Vitienes, fundador de la emblemática panadería La Portalina
Muy vinculado a la vida social, cultural y deportiva local, su pérdida deja un hondo pesar en el concejo
Herminio Sánchez Vitienes, fundador de la emblemática panadería La Portalina, falleció este pasado lunes en Villaviciosa a los 90 años de edad. Junto a su esposa Loli Valvidares puso en marcha la popular tahona, convertida hoy en una de las más populares y que atesora numerosos galardones por la calidad de sus elaboraciones.
Nacido en 1935, Herminio Sánchez fue una persona muy querida en Villaviciosa y un referente del oficio panadero en Asturias. Tras una etapa como emigrantes, él y su esposa regresaron a su tierra con el propósito de emprender su propio negocio, que con el paso de los años se consolidó como símbolo de calidad y tradición en Villaviciosa.
Su trayectoria estuvo marcada por un firme espíritu emprendedor y por la defensa del pan artesano, valores que también promovió desde su participación activa en la Asociación de Panaderos de Asturias.
Muy vinculado a la vida social, cultural y deportiva local, Herminio Sánchez deja un legado de cercanía, trabajo y dedicación, presente en su familia, sus clientes y en quienes compartieron con él profesión y aficiones. “Fue un hombre generoso, trabajador y siempre dispuesto a colaborar con todo lo que tuviera que ver con Villaviciosa”, señalaron con gran tristeza por el fallecimiento amigos del fallecido.
- Marga Figaredo, 'leyenda' de La Portalina, se jubila tras 45 años en la mítica panadería de Villaviciosa: 'Ha sido sonrisa diaria y apoyo constante de la comunidad
- Fallece el letrado maliayés Manuel Antonio Tuero que logró la absolución de Oubiña en el juicio de 'Nécora' y defendió a Marcial Dorado
- Fallece en Villaviciosa José Antonio Rodríguez García, florista de la plaza de abastos y referente local: 'Era pura bondad y simpatía, sabía todo de su oficio
- Alarma en Villaviciosa por las fuentes secas en numerosas parroquias: 'Nunca se vio algo así
- Los atascos estivales reactivan la exigencia de la glorieta de El Riañu: la reclamación municipal para mejorar el principal acceso a Villaviciosa
- La CUOTA autoriza el saneamiento de Rodiles y Misiegu: así está el esperado proyecto
- Elena Alonso, premio Gaita de Oro del Grupo Villaviciosa Aires de Asturias: 'Hay que apoyar el folclore, no dejarlo morir
- Más de cinco millones de euros del Leader y el Tique Rural para dinamizar la Comarca de la Sidra: de una pumarada en Villaviciosa a la mejora del puerto de Tazones o los terrarios en Sariego