Fallece en Villaviciosa Herminio Sánchez Vitienes, fundador de la emblemática panadería La Portalina

Herminio Sánchez Vitienes, fundador de la emblemática panadería La Portalina, falleció este pasado lunes en Villaviciosa a los 90 años de edad. Junto a su esposa Loli Valvidares puso en marcha la popular tahona, convertida hoy en una de las más populares y que atesora numerosos galardones por la calidad de sus elaboraciones.

Nacido en 1935, Herminio Sánchez fue una persona muy querida en Villaviciosa y un referente del oficio panadero en Asturias. Tras una etapa como emigrantes, él y su esposa regresaron a su tierra con el propósito de emprender su propio negocio, que con el paso de los años se consolidó como símbolo de calidad y tradición en Villaviciosa.

Su trayectoria estuvo marcada por un firme espíritu emprendedor y por la defensa del pan artesano, valores que también promovió desde su participación activa en la Asociación de Panaderos de Asturias.

Muy vinculado a la vida social, cultural y deportiva local, Herminio Sánchez deja un legado de cercanía, trabajo y dedicación, presente en su familia, sus clientes y en quienes compartieron con él profesión y aficiones. “Fue un hombre generoso, trabajador y siempre dispuesto a colaborar con todo lo que tuviera que ver con Villaviciosa”, señalaron con gran tristeza por el fallecimiento amigos del fallecido.