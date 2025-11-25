Guillermo Simón, nombrado nuevo presidente del jurado del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa

Guillermo Simón Gallego será el nuevo presidente del Jurado del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. El destacado artista maliayés, pintor y profesor, se hace cargo de esta responsabilidad tras el fallecimiento de Evaristo Arce, que históricamente ocupó ese puesto. La noticia del nombramiento por parte del alcalde, Alejandro Vega, se ha hecho pública este martes. Simón fue ganador de la primera edición de este concurso en 1999 y desde 2013 es miembro del jurado, del que también formarán parte dos prestigiosos artistas como Luis Repiso y María Braña, además del experto y crítico de arte Luis Feás.

"Con la designación de Guillermo Simón se opta por un prestigioso artista, manteniendo la vinculación con Villaviciosa que ha tenido el certamen a través de la figura insustituible de Evaristo Arce, y sin perder la necesaria amplitud de miras y universalidad que ha caracterizado al jurado en estos años. El jurado es profesional y valioso en su conjunto y queremos preservarlo y ampliarlo con esos criterios en próximas ediciones”, destacó el regidor.

Asimismo, Vega se refirió a “la apuesta del gobierno local por el concurso y por la promoción de la cultura en general" y señaló que el aumento de la dotación del premio económico del certamen, hasta los 5.000 euros, dinamiza el mercado artístico y contribuye al prestigio del concurso y de la colección municipal de arte contemporáneo vinculada al mismo”.

La mayor dotación económica de su historia

Por otro lado, también este martes se ha dado a conocer que son 15 los finalistas seleccionados para esta edición, elegidos entre las obras de los 207 autores que se han presentado. Los elegidos competirán por alzarse con la dotación en metálico y la Manzana de Plata y son Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández, Mónica Dixon, Quique Ortiz, Zeus Sánchez Cañete, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas, Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll, Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño.

Esta es la edición número 28 del certamen, con importantes novedades. El concurso ha pasado a denominarse “Certamen Nacional de Pintura-Evaristo Arce Piniella”, en homenaje y reconocimiento al que fuera su impulsor y presidente, fallecido en febrero de este año. Por otra parte, el premio económico que concede el Ayuntamiento de Villaviciosa, organizador del concurso, ha aumentado a 5.000 euros, la mayor dotación de su historia.

El jurado, reunión en breve

"La medida fue aprobada con el apoyo del equipo de gobierno y sin el apoyo de PP y la concejal no adscrita2, destacó el regidor, que lamentó "que ni siquiera para apostar por este concurso hallamos contado con el apoyo de la oposición".

El jurado se reunirá en los próximos días para evaluación de las obras finalistas en sala y posterior anuncio del fallo del concurso.