El orgullo en la despedida de Manolo Villazón, alma del atletismo y otros deportes durante tres décadas en Villaviciosa: “Me quedo con todos los jóvenes que formé y ayudé”

Hace un cuarto de siglo, los jóvenes de Villaviciosa se debatían entre el balón de fútbol y la piragua. Hasta que Manuel Villazón entró en escena y potenció una alternativa más en el deporte en el concejo maliayés. Nació entonces el Club Atletismo Villaviciosa, que germinó en 1999, a través de los centros educativos, vinculado al Gijón Atletismo, y se independizó para crear su propio camino en 2001. Una aventura capitaneada por Villazón, que ha dado el relevo ahora en la carrera a Eric Ardura, y que 24 años después se queda al margen. “Ahora tengo que dedicarle tiempo a la familia, a mi mujer y mis hijos. Me voy muy orgulloso y satisfecho, pero es momento de dar un paso al lado”, destaca Villazón, que hace unos días fue homenajeado en Villaviciosa por sus más de tres décadas dedicado en cuerpo y alma al deporte en el concejo.

Porque antes del atletismo pasó otra década, desde 1989 a 1999, entre el Lealtad, donde fue delegado en la cantera, y el Club Club Piraguas Villaviciosa- El Gaitero. Y no se queda ahí la contribución de este todoterreno deportivo de Villaviciosa, que también fundó la San Silvestre de la localidad, se mantiene organizando la Ruta Imperial Tazones-Villaviciosa que lleva 42 ediciones y lanzó el Cross de Grases durante 19 años. “Me encanta todo el deporte, menos el tenis, porque no soy capaz de estar parado viendo un partido cinco horas, me cansa”, cuenta con una sonrisa Villazón.

Manolo Villazón, junto a atletas del club, en la última San Silvestre de Villaviciosa. / Lne

Su flechazo con el atletismo le llegó tarde. Fue con 40 años cuando se sacó el título de entrenador nacional. Partió ese proyecto de la labor que hacían Iñigo Llamedo y Ángel Solís, en el Instituto de Villaviciosa, cuando venían a dar clases desde Gijón. “Necesitábamos tener un proyecto propio, y en 2001 nació el club”, detalla Villazón, que aún recuerda y enumera los tres primeros jóvenes deportistas que estaban en ese nacimiento: “Pedro Valle, David Martín Vázquez y David Fernández”. Y aquella aventura o locura salió bien. Hasta el punto de que ahora mismo se superan los 80 deportistas en la entidad, una cifra que se ha mantenido también muy alta durante todos estos años.

"El atletismo no discrimina a nadie"

¿Y cuál es su mejor recuerdo? “Me quedó con todos los jóvenes que formé y ayudé, porque ser entrenador era algo más”, destaca Villazón, que aprovecha también para poner en valor practicar atletismo: “Lo más especial es que es un deporte que no discrimina a nadie. Si no tienes cualidades para correr pues lanzas, saltas o hay un montón de posibilidades”.

En todos estos años pudo disfrutar de ver como los deportistas del club llegaron a ganar siete campeonatos de Asturias de cross, tres de ellos de Eva Amandi, ahora directivo, que lo hizo en benjamín, alevines e infantiles. Además del doble logrado por Iker Tuero, y los de Daniela Palacio y Paula Artidiello.

Paseos por Rodiles

¿Y qué futuro le depara a la entidad? “Diría que bueno. Porque el atletismo siempre va a tener futuro, pero hay que tener paciencia, ahora hay muchos deportistas y muchos deportes para practicar, los críos fluctúan mucho y van cambiando, o sea que hay que tener paciencia para que se queden, disfruten del atletismo y progrese”, destaca Manolo Villazón, que disfrutó hace unos días de un cálido homenaje impulsado por el club y el Ayuntamiento de Villaviciosa, al dejar la presidencia del Club de Atletismo El Gaitero-Villaviciosa.

“Ahora me queda aprovechar y dar muchos paseos por Rodiles, que antes no tenía tiempo”, asevera Villazón, que también recuerda que la dedicación a la entidad todos estos años iba más allá: “Recuerdo cuando íbamos a un cross y teníamos que hacer todas las cartulinas y datos de cada deportista a mano”.