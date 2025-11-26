Canción asturiana en recuerdo de Juan Cordera: esta es la fecha y los cantantes del festival de tonada que se celebra en Villaviciosa
"Es un homenaje por su trabajo al frente de la asociación", destaca el colectivo organizador
En recuerdo de Juan Cordera se celebra este 28 de noviembre en Villaviciosa el IX Festival Canción Asturiana, organizado por Asociación Vecinal Playa de Rodiles y con colaboración del Ayuntamiento y del Principado. Será a las ocho de la tarde, con entrada libre, en la escuela de Seloriu.
Esta prevista la actuación de Águeda Riera, César García, César González, José Ramón Valle (guitarra), Luis Pola (gaita), Luis Estrada (presentador) y Ubaldiño Martínez (monólogo). Asimismo se presentará el disco grabado en Buenos Aires por Emilio Rodríguez Moriyón, y si las circunstancias lo permiten, lo hará el gaitero José Ángel Hevia.
Esta cita, destacan los promotores, es un homenaje a Juan Cordera, fallecido en febrero, "por su trabajo al frente de la asociación". Su obra será glosada por el actor Juan Jurado.
