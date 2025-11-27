Villaviciosa busca el “Rincón más guapu en Navidá” y premiará a vecinos, comercio y hostelería por sus propuestas de decoración para estas fiestas

En marcha el "Concurso de Decoración Navideña de Ventanas, Escaparates y Rincones" de Villaviciosa, que impulsa el Ayuntamiento y cuenta de nuevo con la colaboración de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios (Acosevi). La iniciativa tiene como finalidad "animar el ambiente en el concejo durante las próximas fiestas navideñas, dando el protagonismo y buscando la colaboración de la ciudadanía y empresarios para la ornamentación del municipio".

Esta es la sexta edición del certamen, que surgió con el formato actual en 2020, y contará con las categorías de "escaparates" para establecimientos del sector del comercio y servicios, y de “hostelería”, para bares, cafeterías, sidrerías, restaurantes, etcétera. Habrá asimismo una categoría específica para las ventanas y los balcones del casco urbano, y otra para la zona rural.

En esta última, los vecinos y vecinas podrán competir adornando ventanas, terrazas, fachadas, hórreos y quintanas particulares. Por otro lado, las asociaciones de la zona rural podrán decorar rincones, plazas y espacios de uso público para competir por el premio especial “Rincón más guapu en Navidá”. El único requisito para participar es que los colectivos estén inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas, con ámbito de actuación adscrito a la parroquia donde se realice la intervención.

Premios e inscripción

Los premios consistirán en cheques-regalo por valor de 150 euros a canjear en establecimientos de Acosevi para las categorías de “ventanas” (zona urbana), “zona rural” y “Rincón más guapu en Navidá”, mientras que en las categorías de “escaparates” (comercios) y de “hostelería”, los cheques-regalo alcanzarán un valor de 400 euros. Además, a iniciativa de Acosevi para animar la participación, se sortearán 20 premios de 30 euros entre los participantes de zona urbana, zona rural y “Rincón más guapu en Navidá” que no hayan resultado premiados, y harán otro sorteo de 100 euros entre los participantes de las categorías “escaparates” y “hostelería” que sean asociados de Acosevi.

El pumar de El Pelambre

El plazo de inscripción comienza el 28 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre a las 14.00 horas. Las bases y boletín de inscripción se podrán consultar en la web municipal del Ayuntamiento de Villaviciosa.

El Consistorio hace de nuevo este año un llamamiento a todas las parroquias del concejo para mantener la iniciativa emprendida en 2022 por los vecinos de Oles para decorar el pumar que lleva el nombre de cada una de ellas en El Pelambre.