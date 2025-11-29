El Grupo de Montaña Llama Ello, "Aldea más guapa de Villaviciosa" 2025 por su trayectoria de más de treinta años en la promoción del deporte de naturaleza en todos sus niveles

El Grupo de Montaña Llama Ello recibirá el galardón "Aldea más guapa 2025 de Villaviciosa". Así se ha decidido tras las deliberaciones de la última asamblea ordinaria de Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera). Esta convocatoria premios incluye otras distinciones, hasta tres personas o iniciativas destacadas por su labor en diferentes campos. Así, los "Ejemplos de trabajo" de este 2025 son el músico y luthier Edu Llosa, José Antonio Labra, el responsable del área de Atención a mayores de la Comarca de la Sidra por el proyecto Arte y Territorio, y el editor y redactor de El Eco de Cabranes, Enrique Monestina.

Montañismo para todos

Del colectivo de montaña premiado forman parte unos 160 incondicionales y el grupo mantiene un calendario de salidas mensuales a la montaña con itinerarios paralelos de diferente dificultad en la misma jornada, organiza una semana de montaña cada diciembre por la que pasan las más reconocidas figuras y es el responsable de que el municipio cuente con instalaciones para la práctica de la escalada en interior. La concesión del galardón reconoce su labor a lo largo de más de treinta años en la promoción del deporte de naturaleza en todos sus niveles, desde la alta competición a los tranquilos paseos por el monte.

Miembros del grupo Llama Ello, en la cumbre del Gerlachovsky Stit, pico más alto de la Cordillera de Los Cárpatos. / V. A.

En el caso de Edu Llosa se reconoce su compromiso con la música tradicional asturiana, que va "desde la fabricación artesanal de instrumentos de percusión hasta la dirección actual de la Banda de Gaites de Villaviciosa o la organización del Festival Internacional de la Gaita, pasando por su participación en diferentes grupos del folk asturiano".

Mientras, de José Antonio Labra se valora y se agradece el compromiso con la atención al colectivo de personas mayores en la Comarca de la Sidra, "como pionero de un proyecto, 'Rompiendo Distancias', que cumple ahora 25 años de existencia". De él se destaca sobre todo su dedicación para integrar atención y experiencias de tipo festivo que combinan patrimonio histórico y natural, memoria colectiva, actividad física y creación artística.

Conservación del legado

Por su parte, de Enrique Corripio se reconoce su aventura periodística en El Eco de Cabranes, por lo que tiene de romántica conservación del legado de Lin de Lon (Jesús Arango) y sus compañeros de Corporación cabraniega, además de por lo que la publicación supone ahora en cuanto a "compromiso con la información en un mundo en el que las grandes empresas de la comunicación global anulan la curiosidad por lo más cercano".

Todos los galardonados recibirán un diploma creado para la ocasión por el artista local Daniel Fernández Jove en un acto público que se celebrará el próximo 11 de diciembre, en el Teatro Riera de Villaviciosa, a partir de las 20.00 horas.