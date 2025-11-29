Un guiño a Nietzsche triunfa en el Concurso de relatos cortos de Quintes: “Es un filósofo que me apasiona y que le da un poco de significado a lo que he vivido”

Con “La debilidad del superhéroe", el madrileño José Manuel Moreno planteó “un juego al filósofo Nietzsche”, en el que propone “la historia de un tipo al margen de la sociedad”. Un trabajo que fue valorado por el jurado para alzarse con el Concurso de relatos cortos de Quintes, entre los 185 presentados, y que le da a Moreno su segunda vez como vencedor en el certamen de esta parroquia de Villaviciosa, tras el reconocimiento logrado en 2009. “La historia surgió porque Nietzsche es un tipo que me apasiona, le da un poco de significado a lo que yo he vivido, a las experiencias que he tenido de entre todos los filósofos que he leído”, cuenta Moreno, que estará este domingo en el Centro Cultural Clarín de Quintes, a las 12.00 horas, para recoger la distinción.

“El relato cuenta la historia de un tipo al margen de la sociedad, que está en un puticlub, y sorprendentemente la prostituta empieza a hablar con Nietzsche y empieza a compararse con el superhombre que plantea el filósofo”, explica el autor de “La debilidad del superhéroe”. “Quería mostrar cómo en esta línea en la que todos nosotros creemos que hemos dejado nuestra animalidad atrás, y pasamos de ser hombres a ser seres humanos, todo el mundo quiere ser un semidios”, prosigue Moreno, que reflexiona en esa línea: “No nos gusta tener pelo ni legañas, nos ponemos colonia y vestimos para acabar con esa animalidad, pues no lo queremos reconocer e inventamos palabras como las transiciones”.

De la arqueología a la informática y al flechazo con la escritura

José Manuel Moreno estudió Geografía e Historia, aunque su vida le llevó a la Informática y a ser programador. “La arqueología es lo que me gusta, fantaseo con descubrir y desenterrar, pero acabé en el mundo de la informática, aunque ahora posiblemente hubiera sido ‘youtuber’”, cuenta con una sonrisa. Lo que apareció en su vida fue, casi por casualidad la escritura. Su primer reconocimiento le llegó en 2002, en el certamen de relatos de la localidad aragonesa de Binéfar. Y ahí empezó un flechazo, que le ha llevado a recoger numerosos reconocimientos.

¿Y por qué los relatos cortos? “Me aburre escribir una novela”, cuenta en primer lugar. “Lo que me conecta con el relato es la inmediatez, la novela es demasiado larga, es como amasar algo que puedes sintetizar de forma más rápida y concreta”, enfatiza Moreno, que traslada a la comida como ejemplo de por qué le engancha más un formato que otro. “Comes todos los platos para llegar al postre, que en realidad es lo que más me gusta, así que en mi caso lo tengo claro, y como pienso en comer solo el postre, pues me quedo con ese placer más intenso de leer rápido de irte a otra cosa”, destaca.

Pasión por Nietzsche como con un cantante de rock

Bajo el seudónimo Orense se presentó a la vigésimocuarta entrega de este concurso de relatos cortos de Quintes, donde el jurado destacó que se trataba de una obra "impecable" que "sorprende al lector". Y así "La debilidad del superhéroe" ha sido reconocida, al igual que esa pasión de su autor, José Manuel Moreno, por el filósofo Nietzsche. “Mi relación con él es como la que se tiene con un cantante de rock, que aunque pueda parecer no muy acertada, es ese tío que más merece la pena”, concluye.