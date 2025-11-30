La emotiva carta que recibió José Ramón Morís tras 50 años de dedicación a la música coral y a la gente de Quintes: "Siempre has estado allí donde se te necesitaba"

José Ramón Morís es hombre querido en Villaviciosa y de ello quedó constancia en el homenaje que le rindieron en Quintes, organizado por la Parroquia de San Fabián y San Sebastián, la Asociación de Vecinos La Parpayuela, la Sociedad Cultural Clarín, la Comisión de fiestas de Santa Ana y el Grupu Folcloricu Les Xanines.

Se le reconoce su trayectoria al frente del Coro de Quintes y su colaboración en la vida social y cultural de la localidad de Villaviciosa. El alcalde maliayés, Alejandro Vega, convaleciente, no pudo asistir y en su lugar lo hizo la concejal de Cultura, Reyes Ugalde. El regidor no quiso perder la oportunidad de testimoniar su afecto por el homenajeado y remitió una emotiva carta en la que expresa su "aprecio y reconocimiento por tu persona y por tu labor".

Recuerdo personal y familiar

"Han sido 50 años de dedicación a la música coral, desde la fundación del Coro de Quintes, que tantos días de disfrute y animación ha dado a todos los que hemos podido disfrutar de tu labor como director, y de las canciones del coro. Como alcalde de Villaviciosa, quiero reconocer y agradecer expresamente tu meritoria trayectoria de colaboración siempre, con todas las actividades culturales y sociales de Quintes. Yo mismo soy testigo de múltiples ejemplos, en la Iglesia parroquial, en la Sociedad Cultural Clarín, y allí donde se necesitara. Y guardaré siempre para mi recuerdo personal y familiar, las imágenes y la música del Concierto de Navidad en la iglesia parroquial de Quintes, acompañando a la Banda de Música de Villaviciosa", escribió el alcalde.

Por todo ello le da las gracias y también las dirige a los organizadores del acto, a la vez que "en nombre propio y de la Corporación municipal, nos unimos de este modo al reconocimiento, y te expresamos nuestra consideración, con el deseo de salud para que sigas disfrutando junto a tu familia, y tu 'otra familia' del coro, de tu querido Quintes, y con ello, de tu querida Villaviciosa".