José Manuel Moreno recibe “como un subidón del ego” el primer premio del Concurso de relatos cortos de Quintes (que tendrá una novedad para su 25.º aniversario)

El Ayuntamiento de Villaviciosa aumentará su aportación para la celebración el próximo año del Concurso de Relatos Cortos “Leopoldo Alas Clarín”, que organiza la Sociedad Cultural Recreativa Clarín de Quintes. Será con motivo de la 25.ª edición de un certamen literario que pasará a premiar con 2.000 euros al ganador frente a los 1.500 que se entregaban hasta ahora. Se trata de “dar un paso en la apuesta cultural” en el concejo, y en una iniciativa que ha “tenido un meritorio éxito en el tiempo”. El anunció lo realizó la concejala de Cultura de Villaviciosa, Reyes Ugalde, durante el acto de distinción a José Manuel Moreno, ganador de la edición de este año del certamen, que ha sido la vigésimocuarta, en la que se presentaron 185 trabajos, y en la que el madrileño, con su creación “La debilidad del superhéroe”, fue seleccionado por unanimidad por el jurado.

“Recoger el premio es un poco como el orgasmo al final, ese subidón del ego. Porque todos tenemos un ego más o menos controlado. Cuando haces algo que es personal, como es escribir un relato, que todo lo que haces es por puro placer, hasta que alguien te dice que le produce placer lo que tú acabas de hacer, no adquiere, digamos, esa validez”, destacó Moreno, que planteó “un juego al filósofo Nietzsche”, en el que proponía “la historia de un tipo al margen de la sociedad”.

"El error de pensar que una novela es mejor por ser más larga"

El autor, que ya venció en el certamen literario de Quintes de 2009, y que ha sido reconocido en varios concursos a nivel nacional, defendió el papel del relato corto y que existan concursos que le pongan en valor.

“El error es pensar que todo aquello que te cuesta más tiempo es mejor, que una novela tiene que ser mejor por ser más larga. Pero puedes estar escribiendo como si fueras un autómata, un auténtico rollazo, y que no tenga ninguna calidad. Por eso creo que sintetizar me parece muy complicado”.

El jurado que le otorgó la máxima valoración lo integraban Carolina Sarmiento, Rafa Gutiérrez, Marían García, Mari Cruz González y Rosa Valle, que presentó el acto celebrado en el Centro Cultural Clarín de Quintes.

Un relato filosófico

«Es un relato filosófico en un ambiente de hampa, o podríamos darle la vuelta y decir que es un relato negro en un ambiente filosófico. Es ese contraste entre la literatura negra y la filosofía de Nietzsche lo que lo hace muy atractivo», resumió Carolina Sarmiento, que también incidió en que «hacía tiempo que no había una unanimidad en las votaciones finales». Añadió que la lectura del trabajo de José Manuel Moreno deja “un relato duro, pero al mismo tiempo inteligente y transformador, que consigue engancharnos bajo una premisa cotidiana”.

Música y creatividad

La argentina y vecina de Quintes, Silvia Janschi, animó con su guitarra y voz la celebración. También estuvo presente Ana Cristina Tolivar, bisnieta de Clarín; Marcos Ortiz, concejal de Obras de Villaviciosa; y Pepe Pardo, presidente de la Sociedad Clarín de Quintes. “Este premio es para fomentar la literatura, lleva el nombre de Clarín, maestro de ironía fina y sensibilIdad profunda, y que su inmenso legado permanecerá”, destacó.

El certamen, que nació en 2001 premiando una obra de Ricardo Menéndez Salmón, ya mira al futuro para celebrar su cuarto de siglo de vida, con buena salud, y como destacó la concejala Reyes Ugalde, también integrante de la Sociedad Clarín, “impulsando la creatividad y a la vez el talento”, además de hacer hincapié en el crecimiento en la participación, ya que en esta edición se recibieron relatos desde Argentina, Brasil o Cuba, además de diferentes puntos de España.